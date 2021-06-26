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行政院經貿辦：台美30日「召開TIFA」　盤點現存經貿議題

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲台美30日「召開TIFA」。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

台美雙方25日同時宣布，第11屆台美貿易暨投資架構協定（Trade and Investment Framework Agreement , TIFA）會議將於台北時間6月30日（星期三）透過線上視訊會議方式召開。

本次會議我方將由行政院經貿談判辦公室楊珍妮副總談判代表偕同相關單位代表參加，雙方將就現存經貿議題進行盤點、並將討論未來提升及深化台美經貿關係之相關途徑。

行政院經貿談判辦公室表示，本次TIFA會議距離上次間隔近5年，雙方安排此次會議代表臺美經貿關係將隨著雙邊整體關係提升而加溫。因應全球貿易局勢改變，許多新的議題已納入貿易領域，透過TIFA會談，有助我國經貿與國際接軌。

行政院經貿談判辦公室強調，臺灣是國際產業供應鏈中重要的一環，也是美國可信賴的夥伴。透過此次TIFA會議，將更有助於突顯我國經貿地位，促進其他各國與我經貿往來。

台美自1994年簽署「貿易暨投資架構協定」（TIFA ）後，迄今已召開10次台美TIFA會議，第1屆TIFA會議於1995年在美國華府召開，其後會議分別於1997、1998 年、2004年、2006年、2007年、2013年、2014年、2015 年及2016年輪流在台北與華府兩地舉行。

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