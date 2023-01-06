40多歲女確診9天後被發現家中猝死！無慢性病、打三劑疫苗

▲指揮中心發言人莊人祥說明，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增62例新冠死亡個案，其中有一名40多歲女性，本身沒有慢性病、打三劑疫苗，竟於快篩陽性、確診後9天被發現在家中死亡。

指揮中心公布今日COVID-19 新增27,281例本土病例，境外移入395例，另外死亡個案有62例。死亡個案有32例男性、30例女性，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染、56例具慢性病史、41例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年11月13日至今(2023)年1月3日，死亡日期介於去年12月26日至今年1月3日。

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▲指揮中心1/6公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

死亡個案中有2名較為年輕，都是40多歲，指揮中心發言人莊人祥說明，第一例為40多歲女性，無慢性病史，曾接種3劑疫苗，12/21家用快篩陽性確診，12/30在家昏迷緊急送醫，到院已無呼吸心跳，經急救無效過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。

另一例為40多歲女性，有貧血病史，曾接種1劑疫苗，12/30因發燒、呼吸喘、噁心、嘔吐等症狀就醫，快篩及PCR均陽性，檢查有兩側肺炎、缺氧、休克等情形，12/31收治加護病房，治療後仍病況惡化，1/2過世，死因為新冠肺炎併敗血性休克。

▲▼指揮中心1/6公布本土病例分析及新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）