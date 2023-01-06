月桃故事館＋小商友好資源團隊　攜手新科議員寒冬送暖　

▲▼ 善心團體「 小商友好資源團隊 」寒冬送暖 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

年關將近，不少商家商號及組織發起寒冬送暖，「小商友好資源團隊 」由執行長商麗玲結合嘉義市「 月桃故事館 」總經理吳聖文，發起冬令物資送暖慈善隨喜認捐活動，捐助物資將發給社團法人殘障者服務協會、社團法人盲人福利協進會、社團法人嘉義市新世界自立生活協會、社團法人脊髓損傷者協會。社會處林家緯處長、新科議員郭定緯也共同出席。

聽聞這樣的善行義舉，嘉義市體育會自由車委員會宋賢宗主任委員，更是義不容辭的訂購營養麵條加碼贊助。吳聖文同步提供人氣商品環保洗衣粉力挺活動，屆時將由專業社工人員將物資提供需要幫助的社會邊緣户家庭，藉由每份暖心的民生物資，讓每個家庭能夠渡過一個溫暖的好年。

商麗玲表示，小商友好資源團隊至今邁入第十個年頭，由於有來自全省各地的善心親友們發心集結奉獻，讓世界和平會的孩童們擁有一份溫暖的早餐.獨居長者能有一份完整的民生物資，偏鄉地區及清寒家庭學子能安心求學的獎助學金津貼，受災戶的家園重建。





▲善心團體「 小商友好資源團隊 」攜手新科議員郭定緯寒冬送暖 。（圖／記者翁伊森翻攝）

郭定緯表示，這兩三年來，因為疫情衝擊，改變整個社會大環境，拉大了人與人之間的距離，使得社會上一些弱勢家庭受到更嚴重的波及，因為有像月桃故事館及小商友好資源團隊這樣發揮大愛無私精神，帶著大家一起來關懷弱勢族群，成為他們的守護者，才能共創幸福有愛的城市，感謝他們善盡社會責任，帶給社會更多溫暖的力量。