過年嗑爆了！　速食店「炸雞桶下殺68折」爽吃整個月

▲炸雞桶下殺68折爽吃整個月。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炸雞控吃到年後沒問題！人氣速食店「拿坡里」推出新年限定「酷樂雞腿桶」，單隻雞腿不僅重量增加30%，更下殺68折就能爽嗑整桶，即日起於1月31日於炸雞專賣門市限時開吃。另，必勝客全門市至1月17日也有「買1送3」超殺優惠，通通不能放過。

▲酷樂雞腿桶雞腿相較相較一般市售雞腿重量還升級約30%。

拿坡里1月限定「酷樂雞腿桶」開吃了，特意嚴選鮮嫩多汁的國產雞腿，且相較一般市售雞腿重量還升級約30%，大口咬下的微辣口感超滿足，一共提供6隻、10隻桶裝選擇，再搭配1250ml飲料，並分別下殺71、68折就能爽嗑整桶，罪惡爆表，即日起至1月31日限時開吃。

▲必勝客限時優惠要搶吃。

另，必勝客即日起至1月17日也於全門市祭出「買1送3」超殺優惠，凡外帶單點大比薩，就可免費再吃大比薩1個、可樂及旋風肉桂捲5入等，加碼還有平日限定（周一至周五）「外帶單大比薩1個下殺48折起 」，且大小比薩通通有，像是熱帶鳳梨鮮蝦、和風章魚燒、夏威夷、韓式泡菜燒肉等8款通通可享優惠價。

除外，1月3日起至1月19日再推「加1元多吃1間美味副食」好康，只要透過PK雙饗卡APP訂購任一口味紙包飯、麵、獨享比薩再加1元，即可享有「薯金幣（小份）」、「BBQ烤雞（1翅1腿）」、「黃金和風鱈魚塊（3塊）」、「旋風肉桂捲（2條）」等副食4選1，提醒以上活動不適用於金門店、Express、Hot燒站。

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