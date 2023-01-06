32歲毒品通緝男被逮…秒露「媽寶本色」！入監前摳母：趕快來看我

▲媽寶男毒品通緝遭逮狂發抖，被送入監前急摳母：妳要趕快來看我。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名32歲毒品通緝犯張姓男子，日前遭警方攔查，自知法網難逃後，從安全帽夾層拿出安非他命一包交付，後續移送高雄地檢署偵辦。不過，他在上警車前，急call電話給媽媽，不停叮嚀媽媽「妳要趕快過來看我」、「我要進去了啦」、「要拿錢過來給我」，媽寶行徑讓在場員警看了相當無言。

鼓山分局內惟派出所員警4日18時至20時執行查緝毒品勤務，行經同盟三路時，發現一名男子神似已遭通緝的毒品人口張男，警方隨即將其攔停並查驗身分，發現果然是去年12月27日遭高雄地檢所發布之毒品危害防制條例通緝犯張男。

張男被警方攔查時神色相當緊張，知道內惟所已認出其通緝身分，全身顫抖不止，劉巡佐發現後便向他稱：「有就自己拿出來」，他即從自己所戴的安全帽夾層內拿出安非他命1包主動交付警方，並在上警車前表示要電話聯繫叫媽媽來。

▲媽寶男被送入監前急摳母：妳要趕快來看我。（圖／記者賴文萱翻攝）

沒想到張男在電話裡不止跟媽媽告知自己遭逮捕，還不斷重複提醒媽媽，「我要進去了啦（台語）」、「你要拿錢過來給我啦，不然我要怎麼辦」、「你要趕快過來看我」，媽寶行徑令現場員警無語。

警方表示，張男身上所攜帶之安非他命1包（含袋毛重0.27公克），全案經警詢製作筆錄後，依違反毒品危害防制條例及毒品通緝犯移送高雄地檢署偵辦。

鼓山警分局長蔡鴻文呼籲，毒品犯罪向來為引發各類重大犯罪源頭，對於社會、家庭傷害甚鉅，並破壞民眾安居樂業的居住環境，民眾社區居家環境若有受到毒品危害，皆可私下向警方檢舉，警方除了將立即查緝掃蕩外，更會向上發展溯源刨根毒品上游，以徹底根絕毒品危害、淨化治安。