3月大嬰遭熱水二度燙傷！父母僅抹藥沒送醫…6天後呼吸衰竭亡

▲3月大的男嬰遭熱水燙傷，父母倆緊急跑去藥局買了燙傷藥擦卻未送醫，6天後男嬰身亡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃資真／高雄報導

高雄一名20歲江姓女子不慎打翻電熱水壺，3個月大的男嬰受到二度燙傷，事後卻未送醫，僅抹燙傷藥了事，最終6天後呼吸衰竭死亡，夫妻倆皆依過失致死罪起訴，27歲丈夫楊男判刑10月，江女則是判處1年4月。

判決指出，2020年7月12日上午10時許，江女在住處泡奶時，不慎打翻電熱水壺，滾燙熱水使剛滿3個月的男嬰左側顏面、左耳後等處有二級燒傷，但夫妻倆先抹了燙傷藥觀察，6天後早上7時許，2人發現男嬰躺在床上沒動靜，趕緊送醫，最終仍是回天乏術。

檢方根據解剖結果發現，男嬰腸胃道內容物稀少，應有餵食不良的情況，另研判死亡前已患有肺炎至少3至5日以上，生前應會有呼吸急促、用力吸氣、發燒、活力不佳、食慾降低等明顯症狀，已屬重度，卻未及時送醫，因此將2人依過失致死罪起訴。

審理時夫妻倆否認過失致死，江女稱燙傷抹藥後男嬰一切都很正常，也有正常飲食，沒有餵食不良；楊男則稱，因為家裡經濟狀況不好才想說先用藥膏抹，如果情況惡化再帶他就醫，從燙傷到過世期間，沒發覺有任何異狀。

除了經濟考量外，夫妻倆也提到，由於他們與大女兒已有感情了，擔心如果將男嬰送醫，社會局恐會介入將大女兒與男嬰安置，才會決議不送醫。

一審法官認為，男嬰若及時送醫，且得到良好適當醫療照護，則有可能避免死亡，違反義務之程度重大，所為甚屬不該，2人卻執意堅稱照護無疏失，將楊男判處10月、江女處1年4月。

檢方針對楊女判決提出上訴，指出男嬰出生時即出現疑似對牛奶蛋白過敏、腸道疾病等問題，夫妻倆因而認定男嬰有吐奶或食量較少的問題屬正常，才會誤判，且母親年紀雖輕，為了養育2名子女，也努力找尋工作機會，請求輕判。

高雄高分院表示，楊女本身為3名孩子的母親，先前已有照顧2名子女的經驗，稍加注意即會發現男童死亡前有呼吸急促、發燒、食慾不振及哭鬧不止等異狀，年僅3月大的嬰兒稍有不適感會以直接而明顯的行為來反應，江女卻堅稱孩子死亡前未有任何異狀，足認其有違反父母照護義務之過失甚明，因此駁回上訴。