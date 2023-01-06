分析／選總統起手式！侯友宜2招撕落跑標籤　仍有3大領域需補課

▲新北市長侯友宜。（圖／翻攝自侯友宜臉書）



記者崔至雲／新北報導

2022九合一大選才結束一個多月，藍營內各派人馬已蠢蠢欲動為2024排兵布陣。從目前各家民調來看，新北市長侯友宜參選總統可說是贏面最大的人，而侯近來對國際、兩岸議題上的發言，可以看出他是有參選意願的。但橫亙在他眼前的問題也很清楚，一是任期未滿就落跑，罵名可能如影隨形。二是外界會關注他對兩岸、外交、國安議題上的論述，也絕非只是「不做強國棋子」那麼簡單而已，這些都是侯友宜涉入總統議題深水區要面對的重大課題。

民進黨九合一選舉大潰敗，牽動藍綠白陣營2024總統大選布局，藍營新共主侯友宜大敗對手林佳龍逾45萬票，黨內支持度已無人能敵。根據近日各式民調顯示，無論是副總統賴清德、前副總統陳建仁，及前台北市長柯文哲，都不是侯友宜的對手。

不過，對於侯友宜來說，他若要選總統，大約今年4月春假前後可能就必須表態，但表態有主動與被動之分，若屆時國民黨決定總統提名採徵召方式，侯或可以是用全黨力拱方式，被動接受徵召，如此一來可以減少「落跑」罵名。而黨內人士也認為，侯在新北從副市長到市長，已有12年的扎根，況且這幾年他提出的政見一一兌現，跟當年韓國瑜一選上高雄市長，馬上跑去選總統的情形不同。

再者，藍營2024的終極目標，當屬勝選，因此黨內人士指出，現在黨內的聲音很明確，就是要推出「一定會贏的人」，是不是落跑對泛藍陣營支持者來說，似乎已經不是這麼重要，最大主因就是藍營支持者希望國民黨重返執政，且討厭民進黨的氛圍依然存在，只要是推派出能贏的候選人出來，大家就一定會支持。

不過，倘若侯友宜出線，仍要評估綠營的政治攻防，黨內人士提到，「落跑」勢必還是民進黨的攻擊主軸，但除此之外，侯要爭取總統大位，不外乎會涉及外交、國防與兩岸的課題，所以接下來他要如何說服人民，他能夠成為國家的領導人，必須逐一提出他的政策論述。

黨內人士直言，侯友宜過去的經歷缺少處理兩岸、國際問題的經驗，而新北市長的職務，確實不用讓他去回應這些問題， 但侯友宜親民形象與留意地方大小事的優點，有時也是兩面刃，因為對一般民眾來說，還是把侯定位在地方型的領導人，一時之間有點難把他想像成總統候選人，若侯確定出來參選，他需要在短時間內精進國防、外交、兩岸等議題的看法與論述主張，才比較有可能成功轉換選民的刻板印象。

而侯友宜顯然已經認知到外界想多了解他對處理國家大政的看法，所以過去他針對敏感議題多以「好好做事」、「我現在是新北市市長」來回應，但從2023年元旦開始，他在新北市元旦升旗典禮時主動提到「我們不做強國的棋子」，日前接受媒體訪問，他也強調，台灣在整個亞洲、全球來說，是基於一個非常重要的戰略關鍵地位，台灣最重要的是要讓台海以及東亞能夠穩定下來，而這個穩定就是希望能夠讓中華民國和平、安全、永續、繁榮，「台海、東亞的穩定，要從台灣內部團結開始」，顯然他已不再迴避敏感議題，而這也真正進入「總統層級」的論述攻防，但侯要如何進一步強化內涵，外界也拭目以待。

可以想見，2024總統大選的主軸，絕對會圍繞在兩岸、國防議題上，但是目前國民黨內對於包括延長兵役、九二共識等，都存在歧見，而侯友宜對這些議題的看法，是否與國民黨一致，或是他自成一套論述，都是值得後續觀察。