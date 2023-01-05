神預測小英連任總統！　台中國師再開口...「郭侯配」坐2024大位

▲命理專家楊登嵙預測，郭台銘若參選2024，搭配侯友宜將成天王組合穩坐2024大位。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

2024九合一大選甫落幕，但2024總統大選已成關注焦點。2016年曾神準預測，蔡英文將成台灣首位女元首、還能連任成功的台中國師楊登嵙今天再開口預言，2024年總統選舉，如果國民黨徵召郭台銘180公分參選總統，侯友宜參選副總統將成天王級組合，必定當選，民進黨也難逃大敗命運。

楊登嵙指出，談到總統選舉，首先，就要談「帝王之相」，有區分體相「五長五短」，也就是頭長（短）、脖長（短）、身長（短）、手長（短）、腳長（短），在體相上屬「貴相」。以過往的中華民國總統為例，第一任總統蔣中正就是「五長」，後來換他兒子蔣經國就是「五短」，再來李登輝就是「五長」，陳水扁就是「五短」，馬英九就是「五長」，蔡英文是「五短」，台灣總統很特別，就是長、短這樣輪替、循環。

▲命理專家楊登嵙曾神準預測蔡英文成為台灣首位女總統並連任。（圖／楊登嵙教授提供）



楊登嵙指出，現任總統蔡英文已經連兩任，下一屆依法要換其他人，依照帝王之相「五長五短」規則，2024年總統會變「五長」；而目前民進黨賴清德身高168公分，國民黨朱立倫182公分，侯友宜168公分，韓國瑜176公分，民眾黨柯文哲172公分。

楊登嵙提到，若國民黨徵召郭台銘180公分參選總統，侯友宜參選副總統必定當選，無人能擋。不過，如果朱立倫執意代表國民黨選總統，將敗給郭台銘，因為郭台銘的「龍鬚」、也就是「法令紋」遠勝過朱立倫。

楊登嵙也直言，賴清德、侯友宜、柯文哲身高都是「五短」，不是2024年總統當選之相；而之前的藍營天王韓國瑜，因其「龍鬚」斷了，還沒恢復，沒有「帝王之相」，只能抬轎，自己不能坐轎參選，參選也選不上。因此，郭台銘不論是接受徵召還是獨立參選都能贏得勝選，必定當選中華民國第17屆總統。