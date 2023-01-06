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家樂福推年節歌「愛的圓桌率」！IG遊戲挑戰＋超狂折扣過年好好玩

▲▼過年,春節,家樂福,愛的圓桌率,廣告歌,折扣。（圖／業者提供）

▲與家人一起過年購物是春節必備幸福行程。（圖／家樂福提供，下同）

消費中心／綜合報導

忙碌工作生活的一年，疫情讓你好久沒跟家人相聚了嗎？農歷新春即將來臨，在這個人與人之間心靠得更近的團圓節慶，當然要用好吃、好喝、好玩的讓氣氛更歡樂滿足，一家老小到平時就是大家的購物好朋友的「家樂福」挑好料，年夜飯需要的食材通通要買，還有水果、零食、甜點和趣味遊戲玩具全放進推車，一路上歡聲笑語不斷，讓人期待這個年又要留下什麼有趣回憶。今年不妨就用歌曲記憶過年吧！家樂福特地以「愛的圓桌率澎π來團聚」概念，將新春各種開心過年情景譜寫成歌，一家人圍著圓桌圍爐，「愛的圓桌率」讓彼此愛意就像圓周率3.14159一樣永不止盡，傳達家就是幸福無限的意義，用琅琅上口的歌曲驅走年節寒氣、心加倍溫暖。

▲▼過年,春節,家樂福,愛的圓桌率,廣告歌,折扣。（圖／業者提供）

▲今年過年團圓一邊播放家樂福自創的年節歌曲應景，一邊玩IG挑戰賽，與家人團聚就是這麼好玩又幸福。

迎兔年不只聽好歌讓年味更濃、歡笑更多，家樂福更發起「愛的圓桌率挑戰賽」，自1/6起至2/1止，到家樂福IG主頁點選濾鏡、一起唱出廣告歌詞，並發到限動標記相關tag，再到本文留言@朋友分享一件過年必做活動即完成挑戰，不僅有趣搞笑又好玩，還有機會抽中家樂福500元提貨券。而且家樂福為了讓民眾能更加輕鬆享受這段難得年節時光，不忘祭出限時折扣活動，自即日起至1/31（二）眾多商品限時下殺，包括「經典派」過年拜年伴手禮、「卡哇伊派」新年禮盒、「舶來派」異國零食以及「美酒派」知名酒款禮盒等通通都在優惠名單內。

新春迎來新氣象，家樂福除了給消費者多項折扣補足荷包，還特別邀請「卡納赫拉的小動物」和大家一起過新年，會員單筆消費在量販滿1000元或門市滿499元，就有加價購造型保溫瓶、抱枕毛毯組及造型地墊可選，門市滿額贈5入超可愛卡娜赫拉的小動物紅包袋，眾多卡哇伊的特色商品「萌力」大爆發，就是要讓人這個過年心情跟著變好好。

成為家樂福會員就是家樂福的家人，過新年當然要給自己人一些「撒米思」，新春活動期間的會員專屬指定日期，無論是在量販店或線上購物，只要單筆消費滿2000元、超市店滿888元，立即享9折優惠，讓會員們「週週有金喜」，活動日期共有4波（2023/1/1-1/2全日、1/8全日、1/14-15全日、1/18-20全日），會員們務必筆記。即日起～1/31，家樂福會員還能享有尊榮待遇－－購買類型同一歸屬商品，單筆消費滿額就送現金抵用券與紅利點數！像是過年要換新鍋具，買鍋子、濾水商品滿2000元就送200元現金折價券，囤泡麵、包裝米等系列商品，單筆滿599元就送1萬5千紅利點數，買年菜、辦年貨，趁此時入手超划算。

▲▼過年,春節,家樂福,愛的圓桌率,廣告歌,折扣。（圖／業者提供）

▲過年採買選家樂福，不論是超市店或是線上購物等通路通通都有折扣優惠，好吃好玩澎湃擺滿桌。

精打細算的民眾當然也不能放過家樂福線上購物的優惠好康，沒空出門辦年貨就靠網路，即日起至1/31手指點一點下單結帳，消費滿1388元再折6%、1688元折8%；刷家樂福聯名卡滿2000元送200元電子禮券和線上現金折價券，等同天天享10%優惠；線上訂單選擇店取，單筆滿1200元再贈2萬紅利點數，折扣如雪片般不停飛來，讓人買到心花開。 

為了省時間選擇家速配APP的人也有折扣，當日下單最快一小時送到家，即日起至1/20消費滿399元即免運，消費599元折50元、999元折100元、1499元折250元，等同買就享有84折優惠，下單還送家速配年暦乙份；春節期間忙著在家玩樂，不想出門也能擁有想要的各種商品好物，家速配1/21-1/31過年不打烊，過年拜拜食材用品、禮盒和零食餅乾等99元就免運。

另外，即日起至1/31使用家樂福錢包支付，量販店、線上購物滿1000元，超市店滿500元，還可獲得萬元KZM豪華露營組抽獎機會，買越多抽獎機會越大；1/11-1/26開啟家樂福APP還能再搶限量紅包，總獎金高達100萬。

努力生活一整年，歲末時刻當然要犒賞自己、也為所愛的人帶來幸福，在家樂福的每次消費都是我們「每個人都值得最好的」證明。

活動資訊
家樂福官網：https://bit.ly/3GhnsmC
家樂福線上購物：https://bit.ly/3ifvQeq

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