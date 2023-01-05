婦援會讚小甜甜「可預防更嚴重後果」！批勸阻報警：害人陷入危險

▲藝人小甜甜痛訴被家暴，選擇驗傷及報警，婦女團體讚「可預防更嚴重後果」。（圖／翻攝自臉書／小甜甜）

記者林育綾／採訪報導

藝人小甜甜遭遇家暴震驚各界，而她指控在第一時間報警時，「藝起發光」教會卻阻止她報警及驗傷；不過小甜甜選擇不隱忍，依然驗傷及報警。婦女救援基金會執行長康淑華表示，小甜甜勇於求助的行為「很了不起」，而且「可以預防更嚴重的後果」，更強調阻止或影響受害者報警意願的行為「並不是幫她、愛她」，可能會使受害者陷入更危險的處境。

小甜甜今（5）日在臉書發出貼文指控，當她去年9月遭遇家暴、被先生坐在身上徒手揍之後，為了保護女兒馬上報警；卻遭到「藝起發光」的宋逸民傳LINE要她「有話好好說，千萬不要報警」。小甜甜更指出，訊息內容提到所有警察都跟媒體有掛勾，事情很快就會被傳出去，演藝事業就毀了，還說「相信我，我們都愛你，我們是在救你千萬不要報警。」後續陳維齡以及吳東諺、白家綺夫妻也都紛紛勸阻，但她還是執意驗傷及報警，卻因此被踢出群組。

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婦女救援基金會執行長康淑華接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，其實小甜甜勇於驗傷和報警的行為「很了不起」、「可以預防更嚴重的後果」。因為婦援會接觸過許多家暴案例，當受害者選擇隱忍，很多加害者都會逐漸「變本加厲」，可能有更嚴重、無法預期的後果，如果勇於求助和報警，有保護令和社工的協助，反而能即時止血。

▲小甜甜指控遭到宋先生（左1）家暴，被白家綺（左3）、吳東諺（右1）等人勸阻報警。（圖／翻攝自FACEBOOK／小甜甜 張可昀）

康淑華說，旁觀者或親友在旁勸阻，叫人不要報警這類的行為，確實會影響受害者的報警或求助的意願，尤其是社經地位高的當事者，都可能會擔心顧慮受影響。

她表示，被害人確實常常反而面臨被責難的處境，不過她提醒大眾，「她是被害人，報警本就是她的權利」，如果勸阻被害人不要報警「這是不對的」，「這不是在幫她、愛她，反而會可能讓受害人陷入更危險的處境。」

至於警方和媒體掛勾的說法，會讓受害者處境及隱私曝光的揣測，康淑華表示，現行《家暴防治法》對於家暴、親密關係暴力的受害者有保密機制，會以受害者的「人身安全」為優先考量，不可能向外界甚至加害者那方洩露。假如小甜甜今天並未公開自己報警，有任何媒體或其他人士打探，依法無論是警方、公益團體、社工，都不可以揭露。

康淑華進一步說明，通常在報警後，可以申請保護令協助，若是緊急保護令最快4小時到1天之內核發；如果不想報警，也可以撥打113「24小時家暴專線」，或是利用網路線上通報（https://ecare.mohw.gov.tw/），72小時之內會有社工聯繫，社工會跟當事者討論進一步的協助，也會優先確認受害者的人身安全。

像是如果有婦女帶著孩子，在家中不安全，向警方或社工表示沒有地方住，會有單位安排庇護所協助，不必付額外的費用。她表示，基本上無論報警或打113後，整個協助的過程是安全的，不會讓加害者知道受害者有通報這件事；只是有些受害者在恐懼之下有過多想像，而且庇護所不等於監禁場所，不會限制自由進出。

▲在台灣每5名女性當中，就有1位曾遭受到親密關係的暴力對待，還不包括黑數。（圖／Facebook／婦女救援基金會）

康淑華說，根據衛福部數據顯示，台灣18歲至64歲的女性當中，每5人就有1人曾在親密關係當中遭到暴力，家暴不是罕見的議題，卻讓受害者承受許多污名和擔憂而不敢求助。

針對家暴的預防或認定，她表示可以觀察對方是否情緒起伏不定、在情緒控制上比較困難，以及平時有無精神虐待、酗酒等，或是出現威嚇言語，在爭吵時拍桌、動手打人等；另外也有些施暴者會在發生性行為時，攻擊受害者的身體部位，或強拍裸照，這些都是典型常見的家暴者徵兆。

至於針對加害者（施暴者），若在施暴後有意願接受協助及改善，康淑華提到有「家庭暴力加害人處遇計畫」可以服務；另外雖然家暴加害人不分性別，但數據上確實以男性居多，「很多時候他們是不曉得其他的解決方式」，無論是哪一方，衛福部也有「男性關懷專線」（0800-013-999）讓全國男性有訴說心事、討論困擾的管道，可以善加利用。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，或尋求113專線，求助專業社工人員。

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