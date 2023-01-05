準爸爸發問「陪產該做什麼？」　過來人曝經驗警告：千萬不要看

▲一名準爸爸表示，由於疫情緣故，不能進產房陪伴老婆，讓他很不捨。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者郭卉寧／綜合報導

有些醫院會讓先生進產房，陪伴生產的妻子。不過，一名準爸爸表示，由於疫情的緣故，他不能進產房陪伴老婆，只能讓對方獨自奮鬥，感到萬分抱歉又不捨，同時也好奇陪產的過程，因此上網詢問：「陪產時要做什麼？」發文引起熱議，更有過來人警告絕對別做一件事。

一名在墨西哥的準爸爸在PTT八卦板指出，再過幾個小時就要陪老婆到醫院待產，但自己不曉得什麼原因，絲毫沒有緊張感，反而有一種置身事外的感覺，「再加上最後一次產檢，醫生有吩咐因為Covid的關係，所以我連產房也不能進…」

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因此，他一想到要讓老婆獨自在產房奮鬥，心中就湧起滿滿的無奈和不捨，只能默默上網詢問有過陪產經驗的鄉民，「各位有陪產過的，能不能分享一下陪產時要幹嘛？」

▲原PO好奇發問，「陪產時要做什麼？」（示意圖／CFP）



貼文發出後，引發熱烈討論，不少過來人紛紛分享經驗，「我有剪臍帶」、「手機準備好錄影」、「乖乖給老婆當沙包」、「握好老婆的手，加油打氣」、「看老婆，小孩等抱給你再看」、「錄影不要手抖，不要發出聲音」、「看老婆叫、聽老婆抱怨、幫老婆結所有自費項目，這些不用經驗，你也可以輕易做到」。

也有人提醒進產房的注意事項，「站在後面別站在對面，真心不騙」、「不要自以為貼心做些小動作，只做對方需求的動作就好」，另外，更有人警告不要直視生產畫面，「千萬不要看」、「我一個多月前才進產房，看醫生拿刀切我老婆肚子」、「據說小孩生出來的那一瞬間，不要傻傻去錄影，有人看完一輩子心理陰影，直接陽痿」。