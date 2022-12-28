　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逛UNIQLO變內褲賊　他曝「最新後續」！千人炸鍋

▲▼UNIQLO,服飾,優衣庫。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO被誤當內褲賊，如今兩方已圓滿和解。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

黃姓男子於8月去逛UNIQLO台南永康永大路店，然而業者在沒有明確的證據下，報警並指控他竊取2件內褲，氣得黃男在Dcard替自己討公道，並嗆聲「給我一個正式公開的道歉！將終身拒絕購買UNIQLO任何商品」。事後，UNIQLO發聲明道歉，時隔10多天，原PO再度發文曝後續，「UNIQLO已親自道歉，事件圓滿落幕」。

被當內褲賊的黃男一改先前強硬態度，他於昨（27）日在Dcard曝最新處理狀況，「關於此事件的後續見面事宜，UNIQLO在上周有律師窗口與我方密切地進行聯絡、協商。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃男也提到，業者有給予滿意的賠償，「該門市也有代表已親自向我表達最高的歉意，在補償方面雙方已達成共識，UNIQLO承諾在員工教育及作業方式上會更加謹慎，讓顧客有個安心的購物環境。」

最後，原PO也感謝網友與各界的關注，強調風波已劃下休止符，「本人也相當感謝自事件發生至今多數卡友們善意的留言，對我的生活有很大的幫助及鼓勵，也感謝身邊關心我的家人、同事、朋友，此事件已圓滿落幕，謝謝。」

該消息曝光後，引來千名網友熱議，「這件事鬧這麼大，現在連你當事者本人都輕描淡寫地模糊帶過，想必你有得到讓你滿意的交代了吧，辛苦了也恭喜你」、「恭喜！至少結果是滿意的，不過身為專業吃瓜戶，還是希望能看到更多和解的內容」、「真的覺得UNIQLO敢鬧就要有擔當，雖然說和解了也好，但相信知道這事情的消費者來說，仍然感到非常失望」、「要確定是有道歉了，不是摸頭了事欸」、「感覺原PO有點消極回應道歉啟事，有可能被威脅又或者簽約保密？但這樣的回應對關心您的網友，實在放不下正義的心，有詭」。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO透露，補償部分已達成共識。（圖／翻攝Dcard）

還原這起被當內褲賊的風波，黃男指稱，8月18日下午去逛台南永康永大路店，但沒有看到喜歡的服飾，便騎車離去，到了8月31日卻接獲警察局來電，表示店家報案竊盜，需要黃男去做筆錄。

黃男從警方口中得知，店家指控有2件男性內褲遺失，且發現有件外套前口袋有內褲標籤，調閱監視器後，發現只有黃男有接觸該外套，因此懷疑原PO撕下內褲標籤塞入，「再竊盜2件內褲。」

對此，黃男喊冤回應，當天確實有觸摸該外套，是為了要知道材質與觸感，但根本沒有觸碰任何內褲，當然也沒有把東西塞入外套的舉動。更讓原PO無法接受的是，「店家也並未提供內褲區方面的監視器。」

為了證明自己是清白的，黃男12月14日在Dcard上以「請UNIQLO 給我一個正式公開的道歉！將終生拒絕購買UNIQLO任何商品」為標題發文，2點聲明包括：「為何該店一開始不願提供內褲區畫面，但總公司法務主管及公關主管卻說能夠配合，店家才說內褲區屬死角（據起訴書上得知），明明是同一家公司，卻有不同說法，我完全不能理解」、「為何連任何內褲都沒有觸摸到，我卻要因為我完全沒做的事情，甚至請律師也要請假去地檢署開庭，而你們UNIQLO卻能正常營業，請問到底誰要負責我的金錢及時間損失」。

針對這起糾紛，12月16日UNIQLO也緊急發聲明認錯，如下：

針對UNIQLO台南永康永大路店事件，UNIQLO重視每一位消費者的心聲，對於當事人在配合調查上所造成的不便深表歉意，也非常感謝當事人全力配合調查，本公司將與當事人進一步聯繫溝通。

未來本公司將以更嚴謹的方式進行作業流程，在善盡竊盜防止義務上也會更加謹慎小心，提供給顧客更加安心安全的購物環境。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
「皮膚無一處完整」瀕死31天　受虐3歲童睜眼了！
高雄當選人不幹了！換她老公來　民政局這樣說
大學相戀結婚！妻「全校第一名畢業」　與1歲兒命喪公車輪下
快訊／替代役標準變嚴格！　內政部：體位會調整
快訊／台中公車撞死母子！　司機出面道歉了
快訊／張淑娟眉頭深鎖現身北檢！　告周玉蔻首開庭
獨／宋逸民和宋達民爆不合！　 昔衝突場面曝光
女兒、孫子慘死！　老父淚崩曝昨晚「最後對話」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兵役恢復1年！94年次男學測前收「國家大禮包」崩潰　釣出天選之人

桌球國手車禍「左右臉不對稱」　3D列印客製金屬骨板拯救位移臉

今年「車禍死亡增149人」　機車族、高齡者都增加！交通部很失望

2個月前轟「逃避兵役是懦夫！」　館長點破台灣當兵最大問題

衛福部「6大元旦新制」一次看！國保費率調升271萬人受影響

基本工資要漲了！2023元旦「11項新制」懶人包　換新家電有補助

台大5博士班註冊率掛零！「未達標準」國發所沒錄取新生

台中公車過彎撞死母子　交長怒：駕駛沒有「用力去看」要負責

元旦新制「國產茶葉溯源新制」上路　防止民眾買到混充茶

「2022十大藝文新聞」揭榜！故宮打破國寶奪冠　北藝大教授分析

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

瘋世足模仿罰球射門 超準角度守門員被K.O.

貨車尾門橫在半空...孕婦騎士撞上「斷頸」慘死　1屍2命母心碎

聖誕節假裝送女兒禮物 爸竟買電動滿足私欲XD

兵役恢復1年！94年次男學測前收「國家大禮包」崩潰　釣出天選之人

桌球國手車禍「左右臉不對稱」　3D列印客製金屬骨板拯救位移臉

今年「車禍死亡增149人」　機車族、高齡者都增加！交通部很失望

2個月前轟「逃避兵役是懦夫！」　館長點破台灣當兵最大問題

衛福部「6大元旦新制」一次看！國保費率調升271萬人受影響

基本工資要漲了！2023元旦「11項新制」懶人包　換新家電有補助

台大5博士班註冊率掛零！「未達標準」國發所沒錄取新生

台中公車過彎撞死母子　交長怒：駕駛沒有「用力去看」要負責

元旦新制「國產茶葉溯源新制」上路　防止民眾買到混充茶

「2022十大藝文新聞」揭榜！故宮打破國寶奪冠　北藝大教授分析

雞排妹出庭白哭了！週刊爆她夜會保時捷男　提告求償60萬吞敗

兵役恢復1年！94年次男學測前收「國家大禮包」崩潰　釣出天選之人

努力拚捷運東環段2年內動土　環狀線經營權態度？蔣萬安語帶保留

桌球國手車禍「左右臉不對稱」　3D列印客製金屬骨板拯救位移臉

真人版長髮公主！她「157cm金色瀑布」巧妙遮雙乳　性感照曝

楊繡惠疑遭節目消失開嗆！　白冰冰無奈發聲：沒要跟任何人不舒服

籃網15年來首次9連勝！美媒曬關鍵數據　杜蘭特、厄文手感火燙

贈票／陳淑芳、隋棠大銀幕飆演技　2023賀歲大「騙」《詐團圓》

今年「車禍死亡增149人」　機車族、高齡者都增加！交通部很失望

「台股一般型基金」11月淨申購前5大　最高獨佔資金逾12億

迷上敲腦袋！大汪享受「頭頂按摩」　清脆聲像挑西瓜...奴才媽：手很痠

生活熱門新聞

變天大雨紫爆！圖看濕冷7天

今晨6.7℃轉濕！連4天大雨地區曝　一路下到連假

一壞習慣害GG短2公分！泌尿醫：傷身又花錢

小二女國文考卷！媽一看超火　爸爸沉默了

紫紅色一塊！　10天雨量預測圖曝

乖巧女友劈腿！網見「偷吃對象」也認輸：薪水屌打

加薪中大獎！元旦4星座「偏財運炸裂」

染完頭髮才知懷孕！她衝醫院「直接人工流產」

「兒子故意考96分」媽媽求解　過來人點破

兵役恢復1年　當初為何改成4個月

單身男聖誕節狂操另一半！隔天驚覺動不了

老公抱弟媳「一手伸到下體」！妻忍10年：是個婊

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

中國大解封！台灣人怕爆　醫喊做1事

更多熱門

相關新聞

不滿被分手　莽男綁女友硬上下場曝

不滿被分手　莽男綁女友硬上下場曝

桃園市簡姓男子不滿女友提分手，去年4月間在女友租屋處趁女友還在熟睡時，以童軍繩綑綁其右手硬上得逞，事後女子報警提告；法官審訊時，簡男坦承有與女友發生性行為但否認有強制性交等行為，法官根據女子指控與警方提供證據審結依強制性交罪判處3年2月有期徒刑，全案還可上訴。

這3星座男死不認錯！第1名「要他道歉超難」還惱羞成怒

這3星座男死不認錯！第1名「要他道歉超難」還惱羞成怒

台南市議長選舉跑票　李鎮國道歉：被民進黨騙了

台南市議長選舉跑票　李鎮國道歉：被民進黨騙了

淡大論文遭撤銷！前宜蘭市長江聰淵道歉

淡大論文遭撤銷！前宜蘭市長江聰淵道歉

他喊「博客來至少要給300萬」！阿姨1舉動被讚爆

他喊「博客來至少要給300萬」！阿姨1舉動被讚爆

關鍵字：

UNIQLO內褲賊和解道歉

讀者迴響

熱門新聞

藝起發光非教會！黃國倫8年前「被離開」澄清：別汙名化

快訊／台中公車左轉撞上一家三口！母子雙亡

小甜甜爆鬧翻老公「肢體衝突」！分居還互打官司

年終急尋！兩張千萬發票還沒領　明年1／5截止

孕婦騎士撞貨車尾門「斷頸」亡　1屍2命母心碎

分手6年女友崩潰！黃河「爆2年交往激戰80女」

變天大雨紫爆！圖看濕冷7天

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」

宋逸民妻一當上師母「這些衣服都不能穿」

爆被踢出白冰冰節目「楊繡惠正式宣戰」！

只有4天！超商咖啡「第2杯0元」爽喝

小甜甜質問宋逸民「真相是什麼」：往往是人的問題

今晨6.7℃轉濕！連4天大雨地區曝　一路下到連假

小甜甜老公爆「忍無可忍搬回媽媽家」

一壞習慣害GG短2公分！泌尿醫：傷身又花錢

更多

最夯影音

更多
弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了
女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面