逛UNIQLO變內褲賊　他曝「最新後續」！千人炸鍋

▲原PO被誤當內褲賊，如今兩方已圓滿和解。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

黃姓男子於8月去逛UNIQLO台南永康永大路店，然而業者在沒有明確的證據下，報警並指控他竊取2件內褲，氣得黃男在Dcard替自己討公道，並嗆聲「給我一個正式公開的道歉！將終身拒絕購買UNIQLO任何商品」。事後，UNIQLO發聲明道歉，時隔10多天，原PO再度發文曝後續，「UNIQLO已親自道歉，事件圓滿落幕」。

被當內褲賊的黃男一改先前強硬態度，他於昨（27）日在Dcard曝最新處理狀況，「關於此事件的後續見面事宜，UNIQLO在上周有律師窗口與我方密切地進行聯絡、協商。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃男也提到，業者有給予滿意的賠償，「該門市也有代表已親自向我表達最高的歉意，在補償方面雙方已達成共識，UNIQLO承諾在員工教育及作業方式上會更加謹慎，讓顧客有個安心的購物環境。」

最後，原PO也感謝網友與各界的關注，強調風波已劃下休止符，「本人也相當感謝自事件發生至今多數卡友們善意的留言，對我的生活有很大的幫助及鼓勵，也感謝身邊關心我的家人、同事、朋友，此事件已圓滿落幕，謝謝。」

該消息曝光後，引來千名網友熱議，「這件事鬧這麼大，現在連你當事者本人都輕描淡寫地模糊帶過，想必你有得到讓你滿意的交代了吧，辛苦了也恭喜你」、「恭喜！至少結果是滿意的，不過身為專業吃瓜戶，還是希望能看到更多和解的內容」、「真的覺得UNIQLO敢鬧就要有擔當，雖然說和解了也好，但相信知道這事情的消費者來說，仍然感到非常失望」、「要確定是有道歉了，不是摸頭了事欸」、「感覺原PO有點消極回應道歉啟事，有可能被威脅又或者簽約保密？但這樣的回應對關心您的網友，實在放不下正義的心，有詭」。

▲原PO透露，補償部分已達成共識。（圖／翻攝Dcard）



還原這起被當內褲賊的風波，黃男指稱，8月18日下午去逛台南永康永大路店，但沒有看到喜歡的服飾，便騎車離去，到了8月31日卻接獲警察局來電，表示店家報案竊盜，需要黃男去做筆錄。

黃男從警方口中得知，店家指控有2件男性內褲遺失，且發現有件外套前口袋有內褲標籤，調閱監視器後，發現只有黃男有接觸該外套，因此懷疑原PO撕下內褲標籤塞入，「再竊盜2件內褲。」

對此，黃男喊冤回應，當天確實有觸摸該外套，是為了要知道材質與觸感，但根本沒有觸碰任何內褲，當然也沒有把東西塞入外套的舉動。更讓原PO無法接受的是，「店家也並未提供內褲區方面的監視器。」

為了證明自己是清白的，黃男12月14日在Dcard上以「請UNIQLO 給我一個正式公開的道歉！將終生拒絕購買UNIQLO任何商品」為標題發文，2點聲明包括：「為何該店一開始不願提供內褲區畫面，但總公司法務主管及公關主管卻說能夠配合，店家才說內褲區屬死角（據起訴書上得知），明明是同一家公司，卻有不同說法，我完全不能理解」、「為何連任何內褲都沒有觸摸到，我卻要因為我完全沒做的事情，甚至請律師也要請假去地檢署開庭，而你們UNIQLO卻能正常營業，請問到底誰要負責我的金錢及時間損失」。

針對這起糾紛，12月16日UNIQLO也緊急發聲明認錯，如下：

針對UNIQLO台南永康永大路店事件，UNIQLO重視每一位消費者的心聲，對於當事人在配合調查上所造成的不便深表歉意，也非常感謝當事人全力配合調查，本公司將與當事人進一步聯繫溝通。

未來本公司將以更嚴謹的方式進行作業流程，在善盡竊盜防止義務上也會更加謹慎小心，提供給顧客更加安心安全的購物環境。