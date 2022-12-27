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這3星座男死不認錯！第1名「要他道歉超難」還惱羞成怒

▲情侶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲你的另一半也是犯錯死不認，要低頭像要他的命嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖、文／亞提米斯

不肯低頭認錯的男人也還算蠻常見的，但是種種的原因有時總讓許多女生永遠都猜不透，也無法一概而論的全都用「面子」來解釋，然而一旦是死不認錯的情形下，感情也就非常容易因此觸礁而使得愛情出現更多的不愉快，究竟哪些星座男人就算是犯了錯也死都不肯低頭認錯，又是在哪些情形下有這樣糟糕的狀況發生呢？就讓我們一起來看看這一次的排行榜吧！

第3名：雙子座

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這種死不認錯就是死都講到自己是對的，硬是要把死的說成活的。雙子男本身就是個腦袋非常清楚的人物，只是偶爾會聰明反被聰明誤，也會做下一些錯事，問題是在女朋友面前他們就愛逞口舌之快，也喜歡抬槓，硬是不認錯。

特別是會讓雙子男沒面子的事、會讓雙子男蒙上「很笨」的陰影的事情，雙子男往往就會一躲再躲，坦白說這也是種不願意面對現實的狀態，當然如果女生硬是抓著小辮子不放硬要讓雙子男難看，那麼雙子男是會抵死抗辯的！

第2名：獅子座

大概有百分之八十的朋友一定猜到獅子男是最不肯認錯的星座男，不過坦白說獅子男也沒有那麼糟，他們真的只是拉不下臉來說自己錯了，可是許多的行為上都還是會展現出「道歉」或「認錯」的態度，只是要他們低頭彎腰真的還蠻難的。

真的也就是拉不下那個臉，獅子男的道歉真的也就是一種軟化，或是當作沒發生過某些錯事，雖然會讓很多女生覺得實在是太瞎，不過也太清楚獅子男愛面子的性格，女生們也就盡量的不跟獅子男計較，反正獅子男開始撒嬌大概就是知道錯囉！

第1名：天蠍座

天蠍男是幾乎不認錯的男人。在個性的層面上，天蠍男愛面子的成份是全然不下於獅子男的，而且天蠍男的心態非常之強硬，有一種「朕的決定就是決定」的狀況，就算這個決定帶來錯誤，天蠍男也不會講出認為自己錯了的話。

頂多就是不說話、沉默不語，一部份的原因是天蠍男覺得，先解決掉錯誤比較重要，不見得需要認錯，如果女朋友硬是要抓著這個部份去逼著天蠍男認錯，天蠍男反而會遷怒，認為女生已經不愛他們了，甚至於會惱羞成怒呢！

本文經授權轉自：亞提米斯

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