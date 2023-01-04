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「部落節電同樂會」就是不插電！　冬季最終場 1／8鹿野登場

▲「部落節電同樂會」冬季最終場8日鹿野登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「部落節電同樂會」冬季最終場8日鹿野登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

由台東縣政府舉辦「部落節電同樂會」就是不插電-縣市節電激勵活動冬季最終場，將於1月8日在鹿野鄉和平部落社區活動中心熱鬧登場，邀請到發熱帶樂團、孩子王多多老師與大家一起同樂，並分享、傳承節電智慧，除了有音樂會之外還有美味的下午茶點，以及闖關遊戲、抽好禮等活動。

財政及經濟發展處長章正文表示，部落節電同樂會就是希望用輕鬆、歡樂的方式來傳達節能減碳的知識及傳承族人保留的智慧。此活動已於去年12月分別前往金峰鄉及長濱鄉2地舉行，部落族人都非常踴躍參與，引起部落族人熱烈迴響，現場除邀請樂團演唱外，族人朋友也爭先分別上台分享節電智慧，也順帶高歌一曲，而在歌聲的帶領下，民眾也都一起跳起舞來，讓現場氣氛high到最高點。

財經處指出，「部落節電同樂會」冬季最終場，將於8日下午14點30分在鹿野鄉和平社區活動中心舉行，讓鹿野鄉的朋友感受「部落節電同樂會」的熱情發電魅力，歡迎民眾共襄盛舉，也預告將會在4月份推出春日場，更多活動詳情請上「Power 台東」Facebook粉絲專頁。

活動現場也準備美味下午茶點讓參與的民眾享用，提醒民眾自行攜帶環保餐盒、餐具、環保杯，一同推動「部落節電同樂會」、提倡節能減碳新生活，希望大家能夠養成好習慣，為我們的地球盡心力。另配合中央疫情指揮中心防疫政策，入場人員須佩戴口罩(除飲食外)，如有發燒咳嗽等症狀請於家中休息切勿前往參與活動，希望參與民眾務必配合，在享受活動的同時，做好相關防疫措施，保護自己也保護他人。

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鹿野 部落節電 台東

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