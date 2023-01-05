被誤診成菜花！他得「陰莖癌」下體切一半仍太遲…壽命只剩1年

▲男子被誤診3次才查出罹患陰莖癌。（示意圖／記者李佳蓉攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

英國一名45歲退伍軍人，在洗澡時發現自己的陰莖上長出一圈環狀物，尖端還有傷口，去就醫時被醫生診斷為菜花，但是他無法接受，因為結婚20年來他只有和妻子發生性關係，後來又再去看了2次醫生，情況都沒有好轉，直到第四次才被皮膚科醫生檢查出罹患陰莖癌，卻因3次的誤診，導致癌細胞擴散，他不得不將一半切除，但所剩壽命只有1年。

根據《每日郵報》報導，英國柴郡克魯郡退伍軍人布魯克斯（Gavin Brooks），2年前在包皮周圍發現一圈緊繃的皮膚，之後陰莖尖端出現傷口，去看醫生被診斷為感染菜花，但他堅信不可能，因為20年來他只有太太一位性伴侶，並認為自己生殖器上斑片狀、變色、堅硬的皮膚並不是菜花。

因傷口仍未好，布魯克斯又再去給相同醫生看了一次，不過仍然沒有什麼不同，他決定換給另一名醫生檢查，這次被認為可能是「鵝口瘡」，然而擦了藥膏症狀依然沒有緩解，最後他找到一名皮膚科醫師替他進行切片檢查，終於確定罹患的是陰莖癌。

▲布魯克斯不但切除一半的下體，而且只剩1年壽命。（圖／翻攝自Bild）

檢查出癌症後，醫師立刻為布魯克斯動手術，將陰莖切除一半，並取腿部皮膚移植到龜頭，但因為前面耽誤太長時間，導致癌細胞擴散到其他地方，布魯克斯也被告知只剩一年可以活，目前他還在接受第二次化療。

布魯克斯受訪時表示，若是早點檢查出癌症，只需要清除有癌細胞的組織，他就不用切除一半的陰莖，或許也不用化療，「男性要定時檢查身體，查看是否有異狀，以免得不償失」。