嘆民進黨變一言堂　蔡易餘：點出問題就被黨內作記號

▲民進黨立委蔡易餘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對民進黨九合一大敗，民進黨立委蔡易餘表示，這次選舉策略有錯誤，而自己先前上媒體節目時會點出問題，但一講就會被黨內點名作記號，「為何民進黨變一言堂？這樣很不好。」

蔡易餘的父親、前立委蔡啟芳日前批評「該檢討的沒有人敢說」，並稱總統蔡英文應該當太上皇，把所有的政務與內閣人事，就交由新主席來處置，而蔡易餘也點出民進黨團立院總召柯建銘、前新竹市長林智堅跟他自己為三大戰犯。

蔡易餘5日表示，要在黨內提出問題的確有壓力，「但我跟我爸不是在唱雙簧，因為爸爸本來就是大砲型，想說什麼就都一直說，完全不會考慮我的立場，他說希望總統去遊山玩水等論述是有自己脈絡，那時候我看到他講這些，壓力確實很大。」

對於點名柯建銘為戰犯之一，蔡易餘說，「爸爸說我鬼扯，後來我跟我爸有點賭氣，因為他說了我也要說，後來想想爸爸罵總統不會痛，因為總統不會說什麼，但我每天在立法院都會看到老柯，所以我3天後也有去跟柯建銘說抱歉。」

蔡易餘提到，民進黨這次選舉策略有錯誤，而自己先前上媒體節目時會點出問題，但一講就會被黨內點名作記號，「說我都講不同意見，但民進黨確實有些方向要調整，且臉書會被自己人出征，還說我論述跟高嘉瑜雷同，後來覺得很沮喪，所以在選戰後期連政論節目都不想去上。」

蔡易餘感嘆，民進黨變一言堂，因為每件事大家都有自己看法，不過出發點都是為了民進黨好，也是想為年底選戰開創新道路，加上後來側翼網軍開始主導議題，導致綠營大軍也跟進去撞一些不重要的事，如今民進黨的大鳴大放不見了，這點很可惜，且民進黨過去是由下而上的政黨，不能執政後讓人覺得草根性就消失，並且應要傾聽基層聲音而不是高層。