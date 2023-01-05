全民普發6千元　矢板明夫警示「安倍晉三教訓」：支持度掉至40%↓

▲日本前首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

行政院長蘇貞昌昨（4）日宣布超徵稅收其中1400億元要普發給全民每人6千元，引起各界關注。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫則提到，2020年安倍內閣也發放紓困金，卻造成支持度下降的結局。

矢板明夫昨日在臉書發文提到，「發錢，有發錢的道理，不發錢，也有不發錢的理由」，對執政者而言，最重要的是在決策政策時，要公開透明且迅速，反之則很容易把好事變成壞事。

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矢板明夫指出，日本在2020年3月疫情爆發、經濟停擺，當時在野黨國會議員要求政府發給每人10萬日圓現金，立刻也有執政黨議員附和，但財務省認為不是每個人都受到疫情影響，政府也一時拿不出這麼多錢，因此駁回。

▲蘇貞昌宣布每人普發6千元。（圖／記者林敬旻攝）



安倍晉三內閣當時遲遲未對此表態，直到4月中才在沒有取得黨內共識的情況下，決定給全國約1300萬個貧困家庭，每戶補助30萬日圓，結果馬上遭受民意反彈，日本人民認為，貧困家庭的收入大部份不需要納稅，但受疫情衝擊最大的是有納稅的中小企業經營者。

當時的政策被批是「殺富濟貧」，而且內容規定不完善，一人的家庭是拿30萬日圓，有8個小孩的家庭也是拿30萬日圓，明顯不公平，結果不只受到在野黨、媒體攻擊，連執政黨內也有反對的聲音。

安倍晉三在宣布政策一星期後，又宣布將政策改回每人發10萬日圓的方案，但他的支持率跌至40%以下，難以挽回，最後在5個月後宣布辭職，矢板明夫指出，除了安倍個人健康因素外，防疫紓困不利和支持率低迷也有影響。