春節出國必看「不買清單」　攜違禁品入境恐挨罰20萬

▲農委會主委陳吉仲提醒郵購含肉成分製品或攜入境，查獲將開罰。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（4日）日召開第25次會議，指揮官、農委會主委陳吉仲提醒，再過兩周就是春節假期，正值年節送禮、出入境高峰期，提醒民眾不要上網購買鑫鑫腸、小香腸、臘腸等含肉食品，也不得攜入境，一旦查獲恐吃上20萬元罰單。

陳吉仲指出，非洲豬瘟國際疫情依然險峻，目前仍有72個國家被列為疫區，亞洲地區泰國、尼泊爾去年也成為疫區，亞洲目前僅有台灣、日本不是疫區，隨著年節腳步接近，國內移工、新住民可能會從家鄉郵寄含有肉類成分的食品，或出入境旅客誤攜入境，提醒民眾千萬留意，不要因此吃上罰單。

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農委會防檢局長杜文珍表示，隨著疫情逐步解封、小三通開放在即，民眾上網購買東西或家鄉親友寄送郵包，千萬要看清楚成分，像是雞仔餅、小香腸、肉鬆蛋捲、小臘肉、火鍋調理包等，都含有肉類成分，此外，包括種籽類、會發芽的植物也不可攜入境，民眾出國前可上防檢局網站查看「出國必看不買清單」。

應變中心指出，去年違規攜帶豬肉產品入境被裁罰20萬元的旅客人數計169人，較110年全年被裁罰人數43人，明顯增加，為防堵非洲豬瘟、禽流感等疫情，相關單位已啟動春節邊境管制強化措施，針對邊境旅客隨身及托運行李進行百分之百檢查、持續嚴查國際郵包等，應變中心提醒，第一次被查獲開罰20萬元罰鍰，第二次以上被查獲者處100萬元罰鍰。





▲出國必看不買清單。（圖／農委會防檢局提供）