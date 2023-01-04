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遼寧艦編隊首次接近關島演訓　殲-15作戰範圍涵蓋美軍第二島鏈

▲解放軍遼寧號航母殲-15艦載機起降訓練。（圖／日本防衛省）

▲解放軍遼寧號航母殲-15艦載機起降訓練。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部官網）

記者魏有德／綜合報導

解放軍遼寧號航母編隊1日通過宮古海峽返回東海，結束為期約半個月的遠洋海訓。值得注意的是，遼寧號航母編隊在2022年12月24日，西洋耶誕節前後首次移動至關島以西，最近約618公里的海域演訓，美軍第二島鏈上的關島、塞班島及天寧島軍事基地和裝備均在殲-15艦載機和鷹擊-21反艦飛彈的作戰範圍內。

▲解放軍海軍055型萬噸驅逐艦鞍山艦（101）。（圖／翻攝人民海軍）

▲解放軍海軍055型萬噸驅逐艦鞍山艦（101）。（圖／翻攝人民海軍）

《直新聞》報導，日本防衛省統合幕僚監部日前發布消息稱，在12月17日至12月27日期間，解放軍航母編隊在菲律賓海開展訓練活動。日方統計，遼寧艦一共進行了約260架次艦載機起降。美方最為關注的是，遼寧艦航母編隊所在區域為關島以西海域。最近距離關島僅618公里，當時除了遼寧艦還有兩艘萬噸大驅。

這次解放軍海軍遠海演訓編組由首艘航母遼寧艦（001）為旗艦，編隊包括055型驅逐艦鞍山艦（101）和無錫艦（104）、052D型驅逐艦成都艦（120）、054A型飛彈護衛艦棗莊艦（542）及901型補給艦呼倫湖艦（原965，2021年改901）等水面艦艇及未公開的水下潛艇。

▲▼ 日防衛省公布解放軍「遼寧號」艦載機西太平洋起降演練照片 。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部官網）

▲解放軍海軍殲-15艦載機 。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部官網）

據了解，遼寧艦航母編隊內的兩艘055型驅逐艦，垂直發射單元達到320個，可搭載鷹擊-21反艦飛彈、鷹擊-18反艦巡弋飛彈、海紅旗-9B遠程防空飛彈和海紅旗-16中程防空導彈等，涵蓋對地、對海、防空及反導能力。

根據外界觀察，遼寧艦在12月19日於大東群島以東海域演訓時，解放軍空軍也出動兩架轟-6J轟炸機飛抵附近空域與航母編隊進行海空聯合訓練。有大陸軍事觀察家分析，由於該處是美軍航母例行訓練的海域，不排除以遼寧艦充當假想敵的可能性。

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