俄軍再損500兵力！烏克蘭突襲南部戰線　美援海馬斯火箭立功

▲烏軍利用美國供應的高機動性多管火箭系統(HIMARS)瞄準俄軍據點。(圖/翻攝自twitter)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯東部軍隊在跨年夜遭烏軍襲擊,造成400名士兵陣亡,而烏克蘭3日更稱,他們同時對南部赫爾松(Kherson)發動攻擊,至少有500名俄軍傷亡,創下開戰以來戰損人數新高。

根據CNN報導,烏克蘭武裝部隊總參謀部(The General Staff of the Armed Forces of Ukraine)表示,他們在2022年12月31日對赫爾松地區丘拉基夫卡(Chulakivka)的俄軍裝備據點發動突擊,造成至少500名俄軍傷亡。

烏克蘭南部武裝部隊發言人那塔利亞(Natalia Humeniuk)指出,「這是我們在前線取得的成就之一,而且還會有更多,因為我們已確認敵人的位置。」Telegram戰爭部落客「Operation Z」則發文指出,烏軍是利用美國供應的高機動性多管火箭系統(HIMARS,簡稱海馬斯)瞄準俄軍據點。

除了南部據點外,烏軍跨年夜也同時對東部戰線發動攻擊,俄軍頓內茨克州馬克耶夫卡市(Makiivka)的臨時營區有400名士兵陣亡;俄國國防部4日凌晨1時也證實,陣亡人數由63上修至89,成為入侵以來死傷最慘重的單次遇襲事件。

►侵烏以來最慘!俄軍跨年夜遇襲增至89死 官兵違規用手機被鎖定

►俄軍認跨年夜遇襲「10個月來最大戰損」 烏克蘭收復4成失土