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俄軍認跨年夜遇襲「10個月來最大戰損」　烏克蘭收復4成失土

▲▼2022年3月29日，烏克蘭地面部隊司令Oleksandr Syrskyi上將在烏克蘭基輔北部，視察部隊。（圖／路透）

▲烏軍在跨年夜成功對俄軍發動了一波襲擊，並造成對方重大戰損。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯罕見承認63名俄軍命喪跨年夜猛烈爆炸，烏克蘭證實發動襲擊。這是開戰以來俄方承認陣亡數最高的單一事件。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼說，去年遭占領土約40%已收復。

●俄入侵近一年 烏稱已收復40%失土
扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）2日表示，俄羅斯自去年2月24日入侵以來占領的領土，烏克蘭已收復約40%。他在Telegram發文表示，烏克蘭「武裝部隊已解放（俄羅斯）全面入侵期間占領的40%領土，也就是2014年以來所有俄占領土的28%」。他並表示，目前烏俄戰線長達1500公里。

●烏證實跨年夜襲擊 俄認10個月來最大戰損
烏克蘭2日證實跨年夜襲擊烏東俄軍，東部頓內茨克州（Donetsk）城鎮馬克耶夫卡（Makiivka）的敵軍有多達10個單位的各類型軍事裝備於去年12月31日被摧毀及受損。俄羅斯國防部罕見承認有63名俄軍在跨年夜的猛烈爆炸中陣亡，爆炸地點是俄軍作為臨時營房的馬克耶夫卡一所前職業學校。

法新社報導形容，這是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）去年2月24日出兵入侵烏克蘭以來，俄羅斯國防部在這場曠日持久衝突中通報最多軍人陣亡的一次。俄羅斯則於新年假期期間連續3晚對烏克蘭首都基輔等城市的民用目標發動空襲。

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基 。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基與歐盟通話，並將在2月於基輔與歐盟舉行高峰會。（圖／路透）

●烏－歐盟2/3高峰會 商討財務和軍援
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在新年第一通電話中與歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）討論會議細節。澤倫斯基辦公室2日表示：「兩方討論了2月3日在基輔舉行下一次烏克蘭與歐盟高峰會的預期結果，同意加強準備工作。」

●澤倫斯基：俄羅斯擬用伊朗無人機消耗烏克蘭
澤倫斯基2日表示：「我們掌握的情資顯示，俄羅斯正計劃使用見證者（Shahed）無人機進行一場持久的攻擊作戰…這可能是想讓我們精疲力竭，使我們的人民、防空系統及能量消耗殆盡。」他強調，烏克蘭必須「採取一切行動，讓恐怖分子的目標落

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