網傳感染XBB1.5大便失禁…「紙尿褲」被瘋搶　陸專家：沒必要

▲大陸疫情人數飆升。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導​

繼止瀉藥後，紙尿褲又成了大陸民眾囤貨新目標！1月3日，大陸有網友稱，上海已出現XBB1.5病例，因為感染之後，會無意識地腹瀉，呼籲民眾囤點紙尿褲。對此，專家表示，「臨床上一般的『病毒性感冒』等也會導致惡心、嘔吐、腹瀉等『胃腸型感冒』症狀，這是正常的病理反映，大家不要驚慌。」

據《健康時報》報導，武漢雷神山醫院感染三科五病區主任、上海新國際博覽中心方艙醫院中醫專家組組長、上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江教授表示，目前上海所發現的OmicronBQ.1和XBB毒株，僅在極少數入境隔離人員中檢出，尚未在社會面上造成本土傳播。

據美國疾病控制與預防中心（CDC）的最新數據顯示，2022年的最後一周，XBB.1.5占美國新冠病例的占比已達到了40.5%，較前一周的21.7%幾乎翻了一番，但是並沒有報導引發高死亡率。

方邦江教授提醒，不僅紙尿褲沒有必要囤積，蒙脫石散等一些止瀉藥物也不必盲目囤積，「XBB.1.5主要臨床症狀包括呼吸困難、頭痛、喉嚨痛、鼻塞、全身疼痛、疲勞和發燒等，與當下我國流行的BF.7等症狀幾乎一致。其實臨床上一般的『病毒性感冒』等也會導致惡心、嘔吐、腹瀉等『胃腸型感冒』症狀，這是正常的病理反映，大家不要驚慌，不必杞人憂天。」