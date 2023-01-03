　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

變異株XBB殺入大陸！外傳主攻「腦部和腸道」民眾嚇瘋　專家解答

▲上海於10月14日將20個區域劃定為疫情中風險區。（圖／CFP）

▲大陸確診人數飆升。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導​

Omicron變異株XBB近日引起了社會普遍關注。截至目前，大陸發現的毒株仍然以BF.7、BA.5.2為主。上海所發現的XBB毒株也僅在極少數入境隔離人員中檢出，尚未在社會面上造成本土傳播。外界傳言XBB毒株主攻腦部和腸道，令民眾相當恐慌，對此，大陸國家傳染病研究中心、復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇也做出了解答。

王新宇解釋，XBB是Omicron的一個亞變體，於2022年8月首先在印度被發現，9月由科學家首次命名。從2022年12月看到的數據顯示，大陸流行的變異株仍然是以BA.5.2和BF.7為主，XBB有極少數的分離得到，並且仍以國外輸入為主，症狀和其他Omicron的變異株似乎並無差異。

王新宇強調，如果感染過BA.5.2或BF.7等Omicron變異株，短期內再次感染XBB的幾率非常低。

對於目前有研究指出，新冠中和抗體已對新毒株XBB完全無效，王新宇也肯定回應，「現有的國內外已經上市的新冠中和抗體藥物對於新毒株XBB的治療效果，確實已經大打折扣，幾乎沒有使用治療的價值。但對於國內的臨床醫生的選擇來說，由於本來這類藥物就難以獲及，因此影響並不太大。」

近日社會上流傳新毒株XBB主要會攻擊腸道導致腹瀉，王新宇表示，新冠感染者部分確實會有消化道症狀，包括嘔吐與腹瀉等情況，腹瀉在呼吸道之外的症狀中並不太罕見，從國外的報導來看，XBB也同樣可能造成腹瀉，但並沒有出現更常見或更嚴重的跡象，XBB還是以侵犯呼吸道為主，因此「XBB主要攻擊腸道」並不成立。

還有傳言新毒株XBB會攻擊人的腦部，王新宇強調，新冠感染的罕見併發症中腦炎也是其中之一，並且引起的症狀相對嚴重。但是發生的概率很低，不必過於緊張。

目前不少人在囤一些腸胃方面的藥物，如蒙脫石散等。對此，王新宇直言，新冠造成的腹瀉通常比較輕微，一般不需要藥物治療就能在短期內自行緩解。如果腹瀉嚴重，主要應該補充丟失的液體和電解質，並且通常口服補液就可以，而不是服用一些止瀉藥和抗細菌藥物。

ET快訊
王國材喊話「長榮應照顧航勤員工」　專家批：火恐燒到交長自己
啦啦隊女神爆曖昧人氣YTR！　進出香閨全被拍
侯友宜、郭台銘傳結盟　藍大老嗆：他敢登記我就選！朱立倫謀20
孫生分手1個月「合體Wendy拍片」！　恢單首度同框
快訊／蔣萬安可再找「1位副市長」！　北市人口將到250萬
丟丟妹爆3年婚變認：婚姻負能量！25歲未婚懷孕　斷父女關係
5度低溫！北一女參加美國玫瑰花車遊行　沿途民眾喊「台灣加油」
快訊／2023首開盤！　台股險守萬4大關

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

秦剛結束18個月駐美大使生涯　回國接陸外交部長感性發信道別

變異株XBB殺入大陸！外傳主攻「腦部和腸道」民眾嚇瘋　專家解答

昆山吳江疫情燒「很難找到沒陽的人」　台商：狀況慘烈，提前放假

22歲百萬網紅認了出軌！淪搖錢樹「婆家狂吸血」　自爆家暴血淚史

國台辦新任主任發表新年寄語　陸委會籲：放棄對台強制性政治框架

23歲妹接觸發霉玉米狂咳1個月　一檢查「肺長滿黃麴黴菌」超嚇人

許家印：今年是恆大關鍵年　一定能償還各種債務

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

陸一盒快篩炒到3.6萬！黃牛如今喊「我不要了」　斷崖式降至22元

陸港拚全面通關　專家：不會讓香港疫情風險增加太多

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

男開箱日本神戶超恐怖旅館　見床布滿蝨蟲：寧願睡公園

印度藝術家畫迷你肖像　成品比指甲小約10倍！

采子「雙劈」消失1年8個月回來了　深夜黑白影片唱：原諒我懷疑自己

長榮航勤董衝第一線盤櫃　交長要求「妥善照顧員工」

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

秦剛結束18個月駐美大使生涯　回國接陸外交部長感性發信道別

變異株XBB殺入大陸！外傳主攻「腦部和腸道」民眾嚇瘋　專家解答

昆山吳江疫情燒「很難找到沒陽的人」　台商：狀況慘烈，提前放假

22歲百萬網紅認了出軌！淪搖錢樹「婆家狂吸血」　自爆家暴血淚史

國台辦新任主任發表新年寄語　陸委會籲：放棄對台強制性政治框架

23歲妹接觸發霉玉米狂咳1個月　一檢查「肺長滿黃麴黴菌」超嚇人

許家印：今年是恆大關鍵年　一定能償還各種債務

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

陸一盒快篩炒到3.6萬！黃牛如今喊「我不要了」　斷崖式降至22元

陸港拚全面通關　專家：不會讓香港疫情風險增加太多

太陽半場僅拿31分被打爆！　近7戰慘吞6敗

佛光山潮州講堂送臘八粥　潮州警分局揪甘心

碎裂幼犬剩微弱心跳…獸醫決定救　「1年增14KG」見證重生感動她

台積電3奈米超威！　一文秒懂釋放45兆產品價值

采子神隱20個月回歸「卻刪了道歉影片」　1舉動讓網友更怒

灌保力達上路！男騎10分鐘就被逮　「酒測值破表」第12次酒駕慘了

把握最後一天！高雄發錢「最高可拿1萬元」　這群人趕快出門領錢

王國材喊話「長榮應照顧航勤員工」　專家批：火恐燒到交長自己

賽琳娜與「新閨蜜」穿同款裙秀好感情　與貝克漢大兒子同遊過新年

秦剛結束18個月駐美大使生涯　回國接陸外交部長感性發信道別

重慶公路設U型匝道！　走錯路可立即「回頭」

大陸熱門新聞

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

母掏百萬存摺「結婚就給你」　兒淡定回1字

陸快篩炒到3.6萬！黃牛卻喊「我不要了」

22歲百萬網紅認了出軌！淪搖錢樹婆家狂吸血

畢業獲心儀對象贈旋轉木馬　1年後揭藏4字紙條

中國昆山吳江疫情燒　台商：狀況慘烈

新生嬰被注射「十倍氯化鉀」亡

大陸遊客蜂擁度假！三亞53萬一晚的房間售罄

她接觸發霉玉米！肺部長滿黃麴黴菌

大陸電動車在車展自燃！發聲明引爆網友撻伐

新變異株XBB殺入大陸！外傳主攻腦部和腸道

地表最長試卷！小四生一看寒假惡夢崩潰爆哭

國台辦主任發表新年寄語　陸委會回應

普拿疼炒到3200一盒！港男被笑曲線曬藥

更多熱門

相關新聞

魔王變種XBB.1.5！這指標攀升中

魔王變種XBB.1.5！這指標攀升中

美國公衛專家丁亮（Eric Feigl-Ding）警告，XBB.1.5是迄今逃脫免疫及入侵細胞能力最強的變種病毒之一，與其他毒株相比傳播速度快得多，恐怕引發下一波大規模疫情。他指出，全美多地汙廢水新冠病毒濃度飆高，僅次於2021-2022年Omicron第一波疫情的紀錄，且目前仍在攀升中。

武漢女子3年前感染原始病毒第一批康復 不敵變種病毒「又陽了」

武漢女子3年前感染原始病毒第一批康復 不敵變種病毒「又陽了」

印度專家：陸疫情不用怕！已有「免疫高牆」

印度專家：陸疫情不用怕！已有「免疫高牆」

是否對中國入境管制 專家這麼說

是否對中國入境管制 專家這麼說

醫師自爆打「干擾素」出奇效！ 接診逾4000病人未感染新冠

醫師自爆打「干擾素」出奇效！ 接診逾4000病人未感染新冠

關鍵字：

Omicron變異株XBB王新宇

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹消失直播驚傳婚變！神隱半年鬧分居

AKIRA師弟腦出血身亡享年33歲

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

桃園槍殺畫面曝光　大哥中6槍慘死

已婚女警偷吃男警爽遊墾丁　海軍尪心碎

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

快訊／蔡依林突掩面痛哭！　「中斷演出20秒」淚吐心聲

孫生分手1個月「合體Wendy拍片」！　恢單首度同框

「產檢發現胎停」二度失去寶寶！林舒語崩潰：為什麼又離開

桃黑道大哥遭轟6槍　緊急送醫不治

Toyz開特斯拉猛滑手機：不需要看前方

謝金河曬陶朱隱園夜景　18億的視角網看哭

《葉問》男星突宣布「離婚7年演員妻」！

2縣市大雨！吹10級強風　冷氣團報到時間曝

更多

最夯影音

更多
扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻
五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面