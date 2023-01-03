變異株XBB殺入大陸！外傳主攻「腦部和腸道」民眾嚇瘋　專家解答

▲大陸確診人數飆升。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導​

Omicron變異株XBB近日引起了社會普遍關注。截至目前，大陸發現的毒株仍然以BF.7、BA.5.2為主。上海所發現的XBB毒株也僅在極少數入境隔離人員中檢出，尚未在社會面上造成本土傳播。外界傳言XBB毒株主攻腦部和腸道，令民眾相當恐慌，對此，大陸國家傳染病研究中心、復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇也做出了解答。

王新宇解釋，XBB是Omicron的一個亞變體，於2022年8月首先在印度被發現，9月由科學家首次命名。從2022年12月看到的數據顯示，大陸流行的變異株仍然是以BA.5.2和BF.7為主，XBB有極少數的分離得到，並且仍以國外輸入為主，症狀和其他Omicron的變異株似乎並無差異。

王新宇強調，如果感染過BA.5.2或BF.7等Omicron變異株，短期內再次感染XBB的幾率非常低。

對於目前有研究指出，新冠中和抗體已對新毒株XBB完全無效，王新宇也肯定回應，「現有的國內外已經上市的新冠中和抗體藥物對於新毒株XBB的治療效果，確實已經大打折扣，幾乎沒有使用治療的價值。但對於國內的臨床醫生的選擇來說，由於本來這類藥物就難以獲及，因此影響並不太大。」

近日社會上流傳新毒株XBB主要會攻擊腸道導致腹瀉，王新宇表示，新冠感染者部分確實會有消化道症狀，包括嘔吐與腹瀉等情況，腹瀉在呼吸道之外的症狀中並不太罕見，從國外的報導來看，XBB也同樣可能造成腹瀉，但並沒有出現更常見或更嚴重的跡象，XBB還是以侵犯呼吸道為主，因此「XBB主要攻擊腸道」並不成立。

還有傳言新毒株XBB會攻擊人的腦部，王新宇強調，新冠感染的罕見併發症中腦炎也是其中之一，並且引起的症狀相對嚴重。但是發生的概率很低，不必過於緊張。

目前不少人在囤一些腸胃方面的藥物，如蒙脫石散等。對此，王新宇直言，新冠造成的腹瀉通常比較輕微，一般不需要藥物治療就能在短期內自行緩解。如果腹瀉嚴重，主要應該補充丟失的液體和電解質，並且通常口服補液就可以，而不是服用一些止瀉藥和抗細菌藥物。