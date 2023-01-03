噁前輩調教女業務　「想舒服很久」跨副駕拉手摸鳥！下場超慘

▲侯男3度跨坐在副駕駛座的女同事身上，拉手摸下體噁稱「想舒服很久」，法院判他有期徒刑5年2月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／嘉義報導

嘉義一名侯姓汽車男業務，看新進的菜鳥女同事頗有姿色，趁受訓後載她看夜景，欺身跨上副駕駛座疊在她身上，拉她的手摸自己的下體，之後又2度找機會強吻、脫去她衣褲猥褻，並噁說「想舒服很久了」，女子最後報警提告。法院審後依2條強制猥褻、強制性交罪，處有期徒刑5年2月。

侯姓男業務2020年10月8日晚間，邀新進的女同事一起看夜景，開車載她到產業園區的自行車道附近，卻突然從駕駛座跨坐到旁邊的女子身上，解開自己褲頭拉她的手撫摸生殖器數秒；一周後，侯男又趁2人一起受訓的機會，同樣在車上將女子的副駕坐位放倒，一腳跨到她身上，不顧抵抗狂親亂摸，因為女子穿著絲襪不方便、侯男才不甘願地停手。

女子數月後決定離職，侯男得知後假意關心，邀她到休息室聊聊，沒想到卻表示「我想抱妳很久」、「想舒服很久了」，強脫女子內衣褲，女子見不斷掙扎還是沒用，只好使出緩兵之計說「這次不要」、「下次」，侯男才罷手離去。

此次女子立刻報警，而侯男則辯稱只是提供工作上的協助，還有安慰不適應的女子，她聽後主動抱著他說謝謝，還靠近他伸舌頭親嘴，是他推開並表示「不用這樣」，在職過程中也沒有異常，甚至合照時會主動站在自己身邊，並主動留下來陪他值班。

但女子有驗傷證明、也有遭強拉手腕紅腫的照片，每次描述細節並無瑕疵，並指出侯男對她說「什麼時候要讓我進去，我會讓妳很舒服」，法官認為，女子應無動機冒著偽證罪、與親友議論的風險，以極端方式虛構誣陷侯男，且她3次遭侵犯後，都有向親友透露「很髒、我不喜歡」等，並自訴「後來輕生住院了很多次，還有住到精神病院去」。

法院審酌後，認為侯男有企圖性侵女子的事實，依2條強制猥褻罪各處1年，強制性交罪4年，處應執行有期徒刑5年2月，仍可上訴。