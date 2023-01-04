誰決定普發現金？　段宜康分析：蔡英文該負責

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國庫去年超徵4500億元稅金，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌3日拍板「全民共享」。對於政策轉彎，民進黨前立委段宜康表示，誰做決定誰就要負責，因為如果是好事，得到掌聲，那也是做決定的人獲得，而要發現金一定是蔡英文做的決定，好壞都要她承擔。

針對稅收超徵，蔡英文召開國安會議，並於新年談話時表示，未具體討論發放現金或消費券，資源優先協助高風險產業等用途，餘裕才研議全民共享，引發批評，連黨內立委包括管碧玲、何欣純等人都出聲反對。

不過，蔡英文3日指出，稅收其中1,800億元的部分，經過這幾天的討論，除了要預留一筆錢因應不時之需外，將保留一定額度，用發現金的方式，來作為全民共享的方案。

段宜康在《新聞放鞭炮》表示，蔡英文在元旦前的決定，是以學者角色思考，有錢她想補過去的洞，客觀來看，她是有勇氣的，回到蔡教授的身分，跟大家說明。

段宜康說，這件事一定是總統負責，最有權力的是她，她把應該是行政院決定的事拿到國安會議，為何過幾天翻供？她一開始說普發現金沒有討論，他們的思考是這錢不太應該發，應該發N倍券，因為對內需比較有幫助，從道理來看都沒錯，但你沒把政治現實放進去，忘記了敗選重要的原因，犯了同樣的錯誤，不曉得人民需要什麼。

段宜康提到，要發現金這件事一定是蔡英文做的決定，會轉彎可能是一開始反應不如她的預期、可能過去有段時間人家講的話她聽不進去，又或者她覺得話沒說清楚，對外界來說是政策轉彎，對她來說是把話講清楚，但蔡英文是他所看過總統裡面對輿情掌握最多的，而她應該要更多的機會面對社會。

蔡英文3日說明，去年全國稅收預估將超過預算數4,500億元。其中，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央政府可以運用的有3,800億元。她說，對於中央可以運用的3,800億元，上週召開國安高層會議，決定規劃從三個面向來規劃執行。

蔡英文說，第一，用1,000億，額外撥補勞保和健保基金財務缺口，同時增加電價補貼。這一方面可以減輕勞健保基金的財務壓力；另一方面，我們透過源頭來平抑物價。這也是「還稅於民」的方式之一。

蔡英文表示，第二，用1,000億，啟動第一波「加強韌性經濟方案」的七項措施。一方面減輕人民在食衣住行上的生活壓力，一方面協助迫切需要被幫助的傳統產業、農漁業、觀光業。

蔡英文指出，第三，還剩下1,800億元的部分，將保留一定額度，用發現金的方式全民共享。