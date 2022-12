Sony Xperia再有新品要亮相？　CES展期開獎見真章

▲ SONY 在明年初的 CES 有可能發表新產品。(圖/翻攝自官方網站)

記者樓菀玲/綜合報導

向來罕少在 CES 分享新產品的 SONY Xperia,明年有可能會在 CES 期間公開新品。SONY Xperia 官方推特在近日分享自家 CES 活動之時,在貼文加註 #Xperia 的舉動被外界解讀「可能會在 CES 期間亮相新產品」的意思,引發外界關注。

Be the first to see the future of Sony. Join us for the livestream press conference January 4th, 2023, 5:00p.m.



PST on the Sony Group Official YouTube channel. Tune in to see Sony's updates from CES.#SonyCES #Sony #CES2023 #FutureSony #Xperia