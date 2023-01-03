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社會 社會焦點 保障人權

獨／少婦第1胎送人養第2胎慘死　無業已泡網咖逾1周

▲▼1名少婦生了第1胎後，因無力扶養送人，不料第2胎的男嬰卻慘死在網咖內。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲1名少婦生了第1胎後，因無力扶養送人，不料第2胎的男嬰卻慘死在網咖內。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者鄧木卿、許權毅／台中報導

台中市24歲懷有身孕的潘姓女子昨晚在網咖突然腹部陣痛生下男嬰，嚇得不知如何是好，男嬰最後被分泌物噎住或是其它原因致死，不得而知。據了解，潘女生了2個小孩，第1個小孩的生父不願養育，她只好送人扶養，第2個跟了另一個男人，不料這1個還來不及看看世界就死了，潘女不被家人諒解，因此已泡在網咖1個多禮拜。

▲▼1名少婦生了第1胎後，因無力扶養送人，不料第2胎的男嬰卻慘死在網咖內。（圖／記者許權毅攝，下同）

潘女和不明男子生下第一個小孩後，生父不願扶養，她也養不起，加上得不到家人諒解，不願幫忙，潘女只好送人，潘女無業也無家可歸，只好整天泡在網咖裡。

▲▼1名少婦生了第1胎後，因無力扶養送人，不料第2胎的男嬰卻慘死在網咖內。（圖／記者許權毅攝，下同）

潘女早在1個多禮拜前就泡在網咖，昨晚8點多腹絞痛，打電話叫幸姓女子幫忙到藥局買止痛藥，不料幸女10點多到達，嬰兒已生出來，羊水流了一地，臍帶還連著胎盤，潘女不知如何處理，嚇得把男嬰連同臍帶、胎盤、毛巾、衛生棉全裝入黑色塑膠袋，放置地上，自己驚嚇得站在一旁。

幸女走路到派出所報案後，警方到場無法研判男嬰是否死亡，於是打119求援，消防人員凌晨2點多到場，翻開塑膠袋，發現男嬰已全身僵硬、發紺、嘴唇發黑，身上還留有胎便，明顯死亡，沒有送醫，救護人員詢問是否協助就醫，潘女拒絕，表示頭有點暈，不用去醫院。

後來潘女不知是自行就醫或由幸女協助，目前人在醫院觀察，至於男嬰是被掐死或是被分泌物噎住致死，有待釐清。

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