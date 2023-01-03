北市擬推「第一胎補助4萬」拚全台最多　2方案「蔣萬安今未拍板」

▲台北市長蔣萬安市政會議前受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安於競選期間拋出「催生」政見，提出要大幅提高生育獎勵金，第一胎自現行的2萬元加碼至4萬、第二胎自現行2.5萬提升至4.5萬、第三胎自現行3萬元提升至5萬；據了解，蔣萬安於3日市政會議也討論到相關議題，但最終並未拍板定案。

前台北市長柯文哲為了鼓勵民眾生育，第一胎獎勵2萬元，第二胎2.5萬元，第三胎以上則3萬元；而蔣萬安於2022年8月競選市長時，拋出的「催生」政見，就是將生育獎金提高，第一胎為4萬、第二胎4.5萬、第三胎5萬元。

台北市政府3日上午召開市政會議，為蔣萬安上任後第二次主持，找來民政局長陳永德等人報告少子化議題，包括台北市人口將於2月底、3月初可望超過250萬人口，也意謂著屆時蔣萬安可再尋找第三名副市長、副秘書長分擔局處工作。

不僅如此，此次市政會議還討論到生育補助加碼議題。台北市民政局長陳永德接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，民政局一共提出2個方案，皆是兌現蔣萬安競選承諾，第一方案為今年4月公布後實施，將第一胎提升至4萬、第二胎4.5萬、第三胎5萬元，預估2萬3210人受惠，經費8億3840萬元，須追加4億2840萬元預算。

陳永德提及，第二方案則是將生育獎勵金提高，且回溯至2022年12月25日蔣萬安剛上任時，但預估經費達到9億4016萬元，2萬3504人可受惠，必須追加5億3016萬元預算。

不過，陳永德指出，蔣萬安並未在此次市政會議中拍板決議，「其實（未來）一定會做，這是他政見發表會一再重申的（政策），一旦拍板就屬全國最高。」