1年沒壞壞！主動撫摸「男友卻無感」　妹子受傷：以前見面都會激戰

▲小倆口這一年完全沒發生性關係。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶交往一段時間後，可能就會發展更為親密的關係。不過，近日就有一名女網友發文表示，她和男友在一起3年了，前兩年幾乎每次見面都會激戰，這一年來卻完全沒壞壞，讓她很想知道對方在想什麼？貼文曝光後，也引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「一年沒做愛」為題發文，提到她和男友已經交往三年，前兩年很激情，每次見面都會發生關係，不過，這一年來卻幾乎沒做。她透露，男友其實仍會摸摸她，但卻什麼也沒發生，讓她很納悶對方怎麼了？

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原PO表示，後來她選擇主動一些，鼓起勇氣撫摸對方，但對方不知是裝傻或怎麼樣，竟然看起來很無感，讓她很受傷，也更不知所措。她還說，兩人的外貌和生活狀態都沒什麼改變，男友的生活圈也很少女生，更重要的是，兩人每次吵架都有和好，對方也對她越來越好，所以應該不是感情變淡，但為什麼就不願意和她壞壞呢？

▲原PO主動摸男友，對方卻沒反應。（示意圖／記者周亭瑋攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「應該是沒感覺了 ，性跟愛如果沒有都處於一個平衡，當斜一邊後，就可能吵架」、「應該是膩了，怕你生氣才上下其手，可是還是覺得提不起勁，變點新花樣吧」。也有網友認為，「對方可能太累了」、「應該還有感覺，只是壓力大」。

而整串留言中，更有男網友直言，「直接問他很難嗎？很難的話，手機打開這篇文，然後丟在他面前去廁所」。該留言獲得超過1200顆愛心，顯然有不少人認同此說法。