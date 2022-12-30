館長打趴Toyz挨批「欺負新手」！格鬥天王約戰：打到你媽認不出來

▲Toyz單挑館長，當時吸引2.2萬人線上觀看。（圖／翻攝Toyz YouTube）

網搜小組／閔文昱報導

前電競選手Toyz（劉偉健）29日到成吉思汗健身俱樂部林口館，親自接受「館長」陳之漢的重砲拳擊教學，結果才短短3分鐘就被館長猛攻頭部，最後被打趴躺在地上。對此，格鬥界天王金鋼刀（張景雄）痛批，館長喜歡欺負弱者來證明自己的武功很強，「那不然等我腳好了，我也卯起來用全力打，看你媽會不會認得出你來？」

Toyz日前化身和事佬，成功替館長與史丹利化解合約糾紛，也反讓Toyz與館長談到一筆150萬的訓練合約。不料他29日首次對戰館長就狂吃重拳倒下，讓他事後開直播指控館長公報私仇，「打得也太X媽用力了」，結果館長助理小宇也開直播回嗆，「師傅（館長）說不簽Toyz 了，不知尊師重道！」僅3小時就將Toyz「逐出師門」。

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▲Toyz接受館長訓練，結果被打趴在地。（圖／翻攝Toyz YouTube）

Toyz與館長的「館椅之戰」隨即也在網路引發熱烈討論，台灣知名格鬥選手「金鋼刀」張景雄也發文表示，他看過2人的對戰影片後，認為陳之漢本身沒什麼技術，閃躲也很差，「以前他打比他輕比他弱小的，本來就沒在收力了，所以我認為不用看影片就可以猜到結果。果不其然，又是一個胖子肢體很僵硬的在欺負一個不會的。」

金鋼刀指出，身為一個教練，或者比一般人強的選手，應該是引導初學者、弱者，慢慢建立信心，而不是在對方什麼都不會的時候就卯起來往對方臉上招呼，「這證明什麼？你陳之漢就比較肥？比較資深？比較強？打初學者都好像跟真的一樣，丟臉。」

▲金鋼刀張景雄。（圖／資料照）

金鋼刀直言，在他看來，這就是陳之漢的老毛病，喜歡欺負弱者來證明自己的武功很強，「據說旁邊還有人認為這種教育模式很正常，那不然等我腳好了，我也卯起來用全力打，看你媽會不會認得出你來？」

金鋼刀接著痛批，欺負新手、弱者，沒什麼好值得驕傲的，「這麼肥又動作僵硬，每次就一直強調你多重，陳之漢你可以減肥呀，你打動作的蠢樣好意思說自己很強？」