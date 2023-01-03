發現金！蘇貞昌拍板「全民共享」　黨政人士鬆口氣：年前讓大家有盼頭

▲蘇貞昌視察春節國際包裹檢疫行程。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

去年超徵4500億稅金，總統蔡英文日前召開國安會議決定其中的1800億在扣除必要規劃後，可與全民共享。行政院長蘇貞昌3日表示，「我們規劃在這個額度跟全民共享，用發現金的方式」。對此，有綠委坦言鬆一口氣，也有黨政人士分析，現金發放需經過一定程序，春節前拿到可能性不高，但至少年前宣布讓大家有個盼頭，「相信民眾可以體諒。」

因企業營所稅成長幅度比政府編列預算高，今年稅收超徵4500億，為因應疫情後經濟局勢，不少跨派系立委齊聲呼籲普發現金、苦民所苦，而總統蔡英文在元旦談話中指出，作為負責任的政府，必須要未雨綢繆，把寶貴的資源優先協助高風險的國人與產業，希望國人能夠諒解並支持。相關說法似乎讓普發現金的呼籲碰軟釘子，也讓不少綠委大感失望。

但「普發」呼聲稍早出現轉機，行政院長蘇貞昌上午受訪時表示，這個4500億，700億是地方的不能動，剩下的3800億中，1000億做為補貼勞健保和電價因應，1000億做為強韌經濟，1800億要預留不時之需及用來與全民共享，「我們規劃在這個額度跟全民共享，用發現金的方式。」蘇強調，這要有法源的根據和預算的編列，要經立法院同意，不是私下發紅包。

對此，有綠委坦言鬆一口氣，他指出，九合一大選慘敗後，確實來自基層的壓力很大，「還稅於民」可能是一個翻盤點，或至少是一個止損點，還是希望黨內頭人能夠體察民瘼、儘速定案，讓基層人民可以感受到政府實際的照顧，才可以得到民眾的體諒。

對於發放時機，黨政人士表示，不可能在年前發現金，第一個還沒有法源，預算還是要經過立法院同意，發錢也需要時間，加上今年過年又早，若要在年前進民眾口袋，現實上難度蠻高，「發錢ok，但真的拿到錢還是要時間。」

也有綠委表示樂見其成，他指出，即便確定過年前拿不到錢，但至少宣布後讓大家有個盼頭，台灣是民主、法治國家，發錢當然需要經過一定程序，宣布以後相信民眾也能理解，年前還是年後發影響不大。