　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前羅馬天主教教宗辭世　陳建仁任總統特使出席喪禮

▲▼ 羅馬天主教前教宗本篤十六世。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅馬天主教前教宗本篤十六世。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

前羅馬天主教教宗本篤十六世（Pope Emeritus Benedict XVI）12月31日梵蒂岡的教會之母修道院辭世，享耆壽95歲；外交部副發言人蕭光偉1日表示，總統蔡英文已於第一時間請我國駐教廷大使館轉致總統唁電，向梵方表達我國政府與人民誠摯哀悼與慰問，並指派前副總統陳建仁擔任總統特使，代表我國出席榮休教宗本篤十六世喪禮。

蕭光偉今日表示，教廷新聞室於12月31日發布榮休教宗本篤十六世辭世消息後，蔡英文已於第一時間請我國駐教廷大使館轉致總統唁電，向梵方表達我國政府與人民誠摯哀悼與慰問；外交部長吳釗燮也同時向教廷駐台大使館轉達我國悼念之意。基於台梵深厚邦誼，蔡英文也特別指派陳建仁擔任總統特使，代表我國出席榮休教宗本篤十六世喪禮，以表達台灣政府與人民的深切慰問，梵方對於我國誠摰悼唁榮休教宗本篤十六世逝世表達由衷感謝。

蕭光偉指出，榮休教宗本篤十六世於2005年至2013年在位期間舆我國關係密切友好，在這個哀傷時刻，我政府與人民同表哀戚；榮休教宗本篤十六世的謙卑與對全人類的關懷長存我國政府與人民心中，未來我國也將持續推動與教廷及天主教會在人道關懷領域的各項合作，持續深化我國與梵蒂岡基於共同理念的長久邦誼。

ET快訊
快訊／蔡英文新年談話　揭4大目標
快訊／新年首故障！台鐵最美自強號「軔管破裂」
15大新制今起上路！藏6萬補助　惠民措施一次看
跨年見網友變惡夢！她遭全裸關浴缸痛毆　熱水燙身體
101跨年慘遭「心靈爆擊」！一票人見18字羞辱笑翻：你那叫熬
五月天不需要阿信了？團員爆驚人言論　全場嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蔡英文揭新年4目標：規劃房貸補貼、跨縣市交通月票

前羅馬天主教教宗辭世　陳建仁任總統特使出席喪禮

LIVE／2023執政主軸曝　蔡英文0830發表元旦談話

多圖／總統府元旦升旗　中山女高、建中樂旗隊暖場

蔡英文、賴清德出席元旦升旗　蔣萬安一起唱國歌

疫情解封湧跨年人潮　北捷運量186萬人次比去年多9.4萬人次

府前廣場擠9.5萬人賞煙火　蔣萬安首登舞台視角嗨喊「尖叫聲」

這個男人太狠了！蘇貞昌跨年秀5大政績　高喊繼續衝繼續拚

孝琳台北跨年辣秀「一字馬」嗨翻4.1萬人　北捷運量比去年增5.8萬

幕後／綠營人士嘆檢討報告做半套　「民進黨從未替論文爭議道歉」

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

五月天阿信虧奶茶「年輕人只用IG」　她笑：請留言《成全》是劉若英的

台中高中妹熱舞仙氣爆表　 6.8萬人朝聖：漂亮到哭

女三寶國道「左右鬼切」　駕駛罵翻：是在酒醉？

車手詐老翁50萬「看不下去」　計程車司機連人帶錢送警局

問兒最愛誰...他秒回姊姊　暖心影片曝姊弟甜蜜互動

快訊／蔡英文揭新年4目標：規劃房貸補貼、跨縣市交通月票

前羅馬天主教教宗辭世　陳建仁任總統特使出席喪禮

LIVE／2023執政主軸曝　蔡英文0830發表元旦談話

多圖／總統府元旦升旗　中山女高、建中樂旗隊暖場

蔡英文、賴清德出席元旦升旗　蔣萬安一起唱國歌

疫情解封湧跨年人潮　北捷運量186萬人次比去年多9.4萬人次

府前廣場擠9.5萬人賞煙火　蔣萬安首登舞台視角嗨喊「尖叫聲」

這個男人太狠了！蘇貞昌跨年秀5大政績　高喊繼續衝繼續拚

孝琳台北跨年辣秀「一字馬」嗨翻4.1萬人　北捷運量比去年增5.8萬

幕後／綠營人士嘆檢討報告做半套　「民進黨從未替論文爭議道歉」

快訊／蔡英文揭新年4目標：規劃房貸補貼、跨縣市交通月票

師傅開「客戶福斯」！竟酒駕撞爛　老闆遭控不認帳

維也納愛樂樂團新年音樂會　台灣時間元旦18點戶外直播

iPhone 15最新「4色概念圖」曝光！　外型設計2大變化

醫示警「3類止痛藥」副作用　這1款最溫和：不傷腸胃腎

500萬現金、8台名車等抽！　7大通路「兔年福袋」一次看

快訊／新年首故障！台鐵最美自強號「軔管破裂」　急換編組誤23分

經典賽目標四強韓媒點出隱憂　韓國教頭親赴澳洲情蒐

古亭4千坪花海開催！夜間「愛心拱門」超浪漫　兔子燈隱身其中

蕭敬騰道歉了！　2023零時一過首發文「請原諒我的不完美」

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

政治熱門新聞

田慎節巨乳溢出螢幕　深V照告別2022年

選2024總統沒問題？　趙少康籲郭台銘「為退黨道歉」：重回國民黨

這個男人太狠了！蘇貞昌跨年秀5大政績　高喊繼續衝繼續拚

疫情解封湧跨年人潮　北捷運量比去年多9.4萬人次

府前廣場擠9.5萬人賞煙火　蔣萬安首登舞台視角嗨喊「尖叫聲」

還稅於民可期待？　蔡英文：1800億適時研議與全民共享

孝琳台北跨年辣秀「一字馬」嗨翻4.1萬人　北捷運量比去年增5.8萬

高雄元旦升旗時間、地點出爐

1800億全民共享！　綠委曝「發現金1前提」：政院盡量年關前處理

揭民進黨「土豪」掌權　游盈隆評賴清德下一步：必撕破臉

正版「農婦」首亮相！吳怡農偕同妻子掃街　甜喊「選後補上錯過時光」

高端內線交易僅30萬交保　他曝檢調內幕：向賴清德示好

蔡英文出席元旦升旗　蔣萬安唱國歌

幕後／綠營人士嘆檢討報告做半套　「民進黨從未替論文爭議道歉」

更多熱門

相關新聞

美對台第8次軍售　陸外交部回應

美對台第8次軍售　陸外交部回應

美國政府於美東時間12月28日宣佈，對台軍售「陸上機動佈雷系統」（Volcano Anti-Tank systems），總額約1億8,000萬美元（約55.41億元新台幣），進行知會國會程序。大陸外交部汪文斌今（30） 日回應，堅決反對美國向台灣出售武器，停止製造新的台海局勢緊張因素。

外交部今年參與國際組織成果曝光

外交部今年參與國際組織成果曝光

民主聯盟基金會主席1月3日訪台　外交部歡迎

民主聯盟基金會主席1月3日訪台　外交部歡迎

外交部證實：美宣布對台55.41億元軍售案

外交部證實：美宣布對台55.41億元軍售案

美「無償軍援」跳票？　外交部說明破除3謬誤

美「無償軍援」跳票？　外交部說明破除3謬誤

關鍵字：

外交部梵蒂岡

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林終於唱「周杰倫的歌」全場瘋了

快訊／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

台北跨年爛　粉絲大罵掀論戰

出事了！五月天阿信唱一半突哀嚎

即／台北西門町大火「濃煙竄天」

何炅主持跨年「突在台上哭了」！脫稿發言被讚爆

42歲蔡依林跨年突宣布：有曖昧對象！

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

101煙火300秒點亮2023　ETtoday祝新年快樂

性感逼人！陳芳語「緊身連體衣」超辣

2023來了！5生肖「犯太歲」　小心衰一整年

葛斯齊公開15分鐘求饒錄音！汪小菲狂喊不能報：許雅鈞還是我家人

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　銀盔戰袍S曲線全看光

墾丁大街人潮大爆炸！擠沙丁魚畫面曝光

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光
孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面