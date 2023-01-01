前羅馬天主教教宗辭世　陳建仁任總統特使出席喪禮

▲羅馬天主教前教宗本篤十六世。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

前羅馬天主教教宗本篤十六世（Pope Emeritus Benedict XVI）12月31日梵蒂岡的教會之母修道院辭世，享耆壽95歲；外交部副發言人蕭光偉1日表示，總統蔡英文已於第一時間請我國駐教廷大使館轉致總統唁電，向梵方表達我國政府與人民誠摯哀悼與慰問，並指派前副總統陳建仁擔任總統特使，代表我國出席榮休教宗本篤十六世喪禮。

蕭光偉今日表示，教廷新聞室於12月31日發布榮休教宗本篤十六世辭世消息後，蔡英文已於第一時間請我國駐教廷大使館轉致總統唁電，向梵方表達我國政府與人民誠摯哀悼與慰問；外交部長吳釗燮也同時向教廷駐台大使館轉達我國悼念之意。基於台梵深厚邦誼，蔡英文也特別指派陳建仁擔任總統特使，代表我國出席榮休教宗本篤十六世喪禮，以表達台灣政府與人民的深切慰問，梵方對於我國誠摰悼唁榮休教宗本篤十六世逝世表達由衷感謝。

蕭光偉指出，榮休教宗本篤十六世於2005年至2013年在位期間舆我國關係密切友好，在這個哀傷時刻，我政府與人民同表哀戚；榮休教宗本篤十六世的謙卑與對全人類的關懷長存我國政府與人民心中，未來我國也將持續推動與教廷及天主教會在人道關懷領域的各項合作，持續深化我國與梵蒂岡基於共同理念的長久邦誼。