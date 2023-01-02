桃園黑道大哥倒垃圾「遭埋伏轟6槍」慘死　歹徒逃亡三峽焚車滅證

記者陳以昇、沈繼昌、趙蔡州／桃園報導

桃園市桃園區2日下午5點發生槍擊，黑道幫派「黑人家族」55歲大哥郭信一出門倒垃圾時，遭不明槍手埋伏連續射擊6槍，當場倒臥在泰昌十街馬路旁，送醫不治。警方調查，槍手做案後駕車一路逃竄到新北市三峽區、樹林區柑園街一帶，棄車後放火滅證。

▲桃園黑道大哥遭當街擊斃，搶手駕車逃到新北三峽區、樹林區一帶，焚車滅證。（圖／記者陳以昇翻攝）

桃園幫派「黑人家族」大哥郭信一居住在桃園市桃園區泰昌十街附近，不料2日下午5時許出門倒垃圾時，遭身份不明的歹徒持槍連續開火，導致他全身多處中彈倒地不起。附近居民聽到巨響出來察看，看見郭男倒臥在血泊中，嚇得立刻打電話報警。

▲郭男出門倒垃圾，不料遭槍手埋伏擊斃。（圖／翻攝自記者爆料網）

警消趕到後，發現郭男倒臥在血泊中，左右鎖骨各中1槍、左右肩各中1槍，且右手掌及左腹也各中1槍，已失去呼吸心跳，緊急送衛福部桃園醫院搶救，但仍宣告不治。

警方調查，事發地點偏僻，且距離路口監視器有一段距離，研判槍手預先觀察過地形預謀犯案，槍手做案後駕車一路逃竄到新北市三峽區、樹林區柑園街一帶，棄車後放火滅證。

▲槍手殺人後駕車逃逸，其車輛在新北市三峽區、樹林區交界處找到。（圖／記者陳以昇翻攝）

桃園警方表示，槍擊案發生後，已立即組成專案小組追查，並通知鑑識人員至現場進行採證，同時報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，至於是否為仇殺或有利益糾紛，殺人者是誰、是否有藏鏡人，將依據相關事證積極查緝嫌犯到案釐清。

