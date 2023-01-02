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快訊／桃園槍殺畫面曝光！黑道大哥飛奔逃命　上半身遭狂轟倒地慘死

▲▼桃園黑道大哥當街「全身遭轟6槍」　桃園槍殺畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲桃園黑道大哥當街遭轟6槍斃命，歹徒開槍畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、趙蔡州／桃園報導

桃園市桃園區黑幫「黑人家族」55歲大哥郭信一2日下午出門倒垃圾時，遭不明槍手埋伏連續射擊擊斃。最新曝光的監視器畫面中，可以看見歹徒一邊跑步一邊開火，儘管郭信一被槍擊後，一度嘗試逃離現場，最終仍體力不支倒地，歹徒得手後立刻跑回車上，踩油門加速逃離現場。

▲▼桃園黑道大哥當街「全身遭轟6槍」　桃園槍殺畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼桃園黑道大哥當街「全身遭轟6槍」　桃園槍殺畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼桃園黑道大哥當街「全身遭轟6槍」　桃園槍殺畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼桃園黑道大哥當街「全身遭轟6槍」　桃園槍殺畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲歹徒瘋狂朝郭男開槍，直到郭男倒地一動也不動。（圖／記者陳以昇翻攝）

桃園幫派「黑人家族」大哥郭信一居住在桃園市桃園區泰昌十街附近，不料2日下午5時許出門倒垃圾時，遭身份不明的歹徒持槍連續開火，導致他全身多處中彈倒地不起。附近居民聽到巨響出來察看，看見郭男倒臥在血泊中，嚇得立刻打電話報警。

警消趕到後，發現郭男倒臥在血泊中，左右鎖骨各中1槍、左右肩各中1槍，且右手掌及左腹也各中1槍，已失去呼吸心跳，緊急送衛福部桃園醫院搶救，但仍宣告不治。

▲▼▲▼桃園黑道大哥當街「全身遭轟6槍」　緊急送醫不治。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲郭男出門倒垃圾，不料遭槍手埋伏擊斃。（圖／翻攝自記者爆料網）

警方調查，事發地點偏僻，且距離路口監視器有一段距離，研判槍手預先觀察過地形預謀犯案，槍手做案後駕車一路逃竄到新北市三峽區、樹林區柑園街一帶，棄車後放火滅證。

桃園警方表示，槍擊案發生後，已立即組成專案小組追查，並通知鑑識人員至現場進行採證，同時報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，至於是否為仇殺或有利益糾紛，殺人者是誰、是否有藏鏡人，將依據相關事證積極查緝嫌犯到案釐清。

▼槍手殺人後駕車逃逸，其車輛在新北市三峽區、樹林區交界處找到。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼桃園黑道大哥當街「全身遭轟6槍」　緊急送醫不治。（圖／記者陳以昇翻攝）

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