快訊／丟丟妹神隱爆婚變　夫：我也很想知道她為何離開

▲丟丟妹傳婚變。（圖／翻攝自丟丟妹臉書）

記者唐詠絮／台北報導

曾登上2022年奇摩10大熱搜網紅前5名，靠叫賣單月破數億元營收，「直播天后」丟丟妹近幾個月未出現直播，外傳夫妻關係生變，正在打離婚訴訟，也帶著3歲兒搬回彰化，丈夫王心正出面駁斥，2人目前仍是夫妻關係，沒有失和更沒有外遇，他也很想知道丟妹為何會一聲不響離開。

丟妹是直播界的女王，但她已數月未露面直播，令不少喜歡她率氣直播風格的丟迷們大失所望，不少網友質疑丟妹放著每月超過2億的高銷售工作，到哪裡了，僅剩她丈夫王心正在撐直播平台，最新消息是丟妹要在中部以本名李明珊在中部地區另起爐灶。

王心正上午接受電訪說，丟妹11月6日無預警帶著小孩離開，丟下夫妻倆創立的直播平台，當時他也很傻眼，全世界的人都聯絡的到，「只有自己被封鎖」，回到彰化丟爸家想問她「到底發生甚麼事」，又被報警拒於門外。

王心正說，他與丟妹間沒有吵架、也沒有外遇，更沒有金錢問題，這些事只有丟妹自己最清楚，如今她帶著小孩離家，這些日子每天的生活就是「一大早到公司、晚上下班才離開」，尤其過年到了，總不能放著100多名員工不管，最希望的就是丟妹趕快出來，夫妻一起坐下來把心結說開。

而丟爸上午也接受電訪說，丟妹夫妻的事情，「一言難盡」，很多事他不便對外發言，目前就是全部交給律師處理，也希望外界暫時不要打擾，給丟妹母子倆一個平靜的生活空間。

