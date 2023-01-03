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路邊招牌「英文字+5符號」　他看傻了！一票人嗨：一男一女滑進去

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲原PO看到特別的招牌。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者朱祖儀／綜合報導

大多店家提供的服務都會寫在招牌上，但你有看過這種的嗎？一名網友近日在新北市土城區發現一間店面的招牌，上面完全沒有寫中文字，而是用符號以及英文組成的，讓他看得一頭霧水，只好發文問「老闆賣什麼呢？」文章曝光後隨即引發討論，有部分在地人解答，但也有人歪樓笑說「一男一女滑進去」。

原PO在臉書「路上觀察學院」上傳一張照片，看到在眾多林立的招牌中，有一面招牌特別顯眼，上面寫的不是店名和服務內容，而是用P、刀叉、咖啡、音符、一男一女、轉彎箭頭的符號所組成的，從這6塊小招牌中很難看出這間店到底提供了什麼服務，他只好發文詢問「所以老闆是要賣什麼呢？」

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不少網友看到後紛紛表示，「停車場、餐廳、休息區、音樂、廁所」、「豬料理的咖啡音樂餐廳，必須兩個人才能消費，不然的話～滾」、「停好車，吃個飯，喝咖啡，聽音樂，一男一女，進去一下下」、「賣刀叉跟杯子啊」、「音樂課的餐廳吧」、「有停車場、我是開餐廳的、我也有賣咖啡、店裡有播放舒服音樂、當然有廁所、請由此進」、「先停車，吃個飯，喝下午茶，聽音樂，一男一女，滑進去」。

也有在地人解答說，「土城中央路一段耶，那間是卡拉ok餐飲店，偶爾有開，只是店家會拉窗簾蓋住大門玻璃，從外面看會不知道裡面在做啥，但從縫隙看會看到裡面有年紀比較大的人在唱歌」、「以前是一個卡拉ok附帶簡餐餐廳，後來好像換了老闆也換了經營，所以招牌才變成那樣」。

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