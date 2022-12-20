淫師帶女大生摩鐵休息3度性侵　一二審重判8年...民事竟免賠！

▲狼師涉嫌對女大生性侵。（示意圖／123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一助理教授阿聰（化名）迷戀校花級女大生小菁（化名），告白被拒後，竟2度載她到旅館強壓性侵，甚至還在車上指侵她。小菁事後發現阿聰也邀約其他女學生，怕有其他人受害，鼓起勇氣通報學校，讓狼師惡行曝光，此案一、二審都依強制性交罪重判阿聰8年徒刑，但民事部分則判阿聰免賠。

判決指出，助理教授阿聰已婚有小孩，卻對他必修課上的女學生小菁有好感，藉著邀請她擔任助教、參加學科相關競賽時趁機親近，還頻頻用訊息向小菁示愛，但多次被拒絕。

阿聰告白失敗後，於2019年6月25日晚上10點多，以想和小菁聊聊為由邀約出門，開車載小菁到墾丁的汽車旅館，見小菁不願意下車，阿聰表示自己上全天課很累，一再保證「不會對妳怎樣」，結果等2人一進房，阿聰馬上強吻、撫摸小菁，要小菁「放鬆好好享受、讓我做妳的男人」，性侵得逞。

過了5天同樣在晚上10點多，阿聰又以「想講清楚在墾丁發生的事情」為由再次邀約，小菁因擔心必修學分會被阿聰當掉，只好同意上車，結果又被載到汽車旅館性侵，小菁因抵抗無效，內心已絕望「當時我覺得我很白痴、又被騙，我想說他趕快用一用，我明天早上就可以走了」。

▲狼師涉嫌對女大生性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

阿聰得逞2次後仍糾纏不休，又於7月29日晚上7點多，以想送禮物給小菁為由，表示「送完禮物後就不會再打擾妳」，將小菁載到美術館停車場內，在車上對小菁強吻、撫胸，並指侵得逞。

事後小菁因害怕學業受影響，也怕會被其他人議論，本想隱忍算了，卻發現阿聰也多次邀約外校及同校女學生，擔心有其他女生像她一樣受害，因「不想當共犯」，鼓起勇氣向輔導室求助，狼師惡行才曝光。

全案審理時，阿聰雖辯稱會到旅館上床，第1次他沒有強制、第2次小菁也同意等語，但法官查驗小菁的手機訊息，發現小菁事後向朋友哭訴「我被騙去的」、「我們原本討論程式的東西，後來不知道為什麼就到屏東了」「老師說他疲勞駕駛很危險，要先休息一下，我以為是路邊休息，沒想到直接開去旅館」，並自責說「就我智障啊」、「他是老師啊，我不想讓學校都知道」、「我們是師生關係，而且老師又跟我爸差不多大根本不可能」、「真的噁心」。

法官也查驗2人訊息，發現阿聰多次單方面對小菁示愛，不但誇獎小菁是「校花等級的」，而且不願接受小菁拒絕，稱「妳不覺得自此拒絕我開始，每天都在下雨嗎」、「就是只愛妳一個」；發生性侵後，小菁也曾傳訊息給阿聰說：「老師其實你當初碰我我真的很受傷」，阿聰也回說「我錯了」。

法官檢視相關證據，認為小菁並無與阿聰交往之意，還多次拒絕，阿聰卻罔顧教師倫理，強行對她性交3次，且犯後未見悔意，依強制性交罪合併處阿聰8年徒刑，案經上訴到高雄高分院仍維持一審判決，全案還可上訴。

小菁另提民事賠償，但法官採信阿聰的說法，認為是兩人的情感糾葛，沒有違反小菁的意願，判阿聰免賠，可上訴。