國台辦新任主任發表新年寄語　陸委會籲：放棄對台強制性政治框架

▲新任國台辦主任宋濤。（圖／翻攝中國政府網）



記者蔡紹堅／台北報導

新任國台辦主任宋濤2日在雜誌上向台灣民眾送上新年寄語，提到將在一中原則與九二共識基礎上，與台灣各界「有識之士」就國家統一展開協商。對此，陸委會下午回應，北京當局應務實面對「四個堅持」，放棄對台強制性政治框架及軍事脅迫等作為，方能為未來兩岸良性互動、恢復健康有序交流創造條件。

陸委會提到，他們注意到中共國台辦主任等在新年慣例發表的既定對台政策文章，「我政府的兩岸政策不變，總統元旦談話已經再次強調，『台海和平穩定』是區域內各方的共同責任、也是所有人的共同期待；戰爭從來不是解決問題的選項，只有對話合作、共同以促進區域穩定發展為目標，才能夠使人民得到安全和幸福。 」

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會強調，值新年及全球政經情勢變化之際，期待對岸優先改善其內部民生經濟與健康安全問題，我方也願提供疫情人道等必要協助。

陸委會還說，北京當局應務實面對台灣人民捍衛國家主權與民主自由的「四個堅持」，與政府持續強化執行的「四大韌性」及「四項任務」，放棄對台強制性政治框架及軍事脅迫等作為，方能為未來兩岸良性互動、恢復健康有序交流創造條件。