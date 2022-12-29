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台商返台過年機票狂漲　陸委會：陸方取消管制就能增班

▲▼陸客、北京機場、中國遊客、中國出境。2022 年12月27日，在中國爆發新冠疫情（COVID-19） 期間，旅客在北京首都國際機場提著行李。（圖／路透）

▲中國大陸即將取消入境檢疫隔離措施。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸日前宣布1月8日起取消入境檢疫隔離措施，令許多台商返台過年的意願大增，但另方面又對高漲的機票價格卻步。對此，陸委會發言人邱垂正29日表示，兩岸航空公司原本每周可飛200多班，但陸方先前以防疫為由管制航班數，導致目前雙向航班僅29班，若陸方取消管制，航公公司就可以依照實際需求來申請增班。

邱垂正在例行記者會上提到，目前中國大陸4個往來台灣的空運直航航點，雙方航空公司原本每周可飛200多班，但是陸方以防疫為由管制航班數，導致雙向航班的數量現在只有29班，「陸方如果取消對航班的管制措施，航空公司都可以依據實際的旅運需求，來申請增加航班。」

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

他進一步說明，依據民航局所提供的資訊，春節前兩周至中國大陸的空運航點，直航返台的入境訂位數約兩萬人，目前大陸返台的航班除了明年元月的12日、13日、14日、17日訂位較滿外，其餘尚有空位，平均的訂票率是4成至6成。

另外，關於金馬小三通專案方面，邱垂正提到，因應中國大陸疫情持續升溫，明年元旦起將對來自大陸的旅客進行唾液篩檢，這也包含元月7日開始的金馬小三通專案，「根據我們了解，金門縣政府從25日起就已經開放登記，目前已經有超過兩千人辦理意願登記，並持續受理中，連江縣政府也已經請民眾提供相關證明，依照航班表辦理訂為，截止期間是開航前一日的上午12時。」

邱垂正指出，行政院22日院會所通過的小三通專案，目的是為了便利及滿足春節期間金馬地區民眾返鄉、探親等相關人道需求，搭乘的旅客是以金馬地區民眾、陸配等為限，並由金馬地方政府依照上述原則，負責造冊及管控。

▲▼陸客、北京機場、中國遊客、中國出境。2022 年12月27日，在中國爆發新冠疫情（COVID-19） 期間，旅客在北京首都國際機場等候行李。（圖／路透）

邱垂正強調，疫後恢復兩岸健康有序交流是政府政策，政府將依專案執行的情況，依疫情等情勢變化持續調整，循序漸進恢復小三通客運，「所以春節交通專案可以說是恢復小三通客運的起點，這個起點我們不斷進行整體性評估與檢討，2月6日專案結束後，我們也會評估下個階段的計劃。」

邱垂正還說，台商或台生回台可搭乘兩岸空運直航的航班，或是經港澳第三地返台，如果是金馬地區的民眾則可以搭小三通客運船舶回到金門、馬祖，「逐步恢復兩岸人民健康有序交流是政府的政策，不管是金馬地區的春節交通專案，或者是兩岸空運直航的增加，近期我們都會依大陸疫情跟整體情勢妥審評估。」

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