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跨年夜互看不順眼　隔天火鍋店尋仇！8屁孩大亂鬥全進警局

▲青少年大亂鬥，警方據報出動快打部隊前往。（圖／八德警分局提供）

▲青少年晚間大亂鬥，警方據報出動快打部隊前往。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

16歲楊姓少年及17歲羅姓少年在桃園市復興區跨年時，與15歲陳姓少年發生口角糾紛，雙方離開現場後，陳姓少年在隔日邀約18歲陳姓等4名男子至八德區吃火鍋並在現場以IG打卡，楊男發現後夥同友人前往，在火鍋店一言不合，雙方大打出手，警方獲報立即啟動快打前往制止，將陳姓少年等8人依傷害、妨害秩序罪嫌移請桃園地檢偵辦及少年法庭審理。

▲▼警方趕到時8名青少年已聞風逃逸。（圖／八德警分局提供）

▲▼警方趕到時8名青少年已聞風逃逸。（圖／八德警分局提供）

▲▼警方趕到時8名青少年已聞風逃逸。（圖／八德警分局提供）

八德警分局表示，楊姓少年及羅姓少年因前日在復興區跨年時與陳姓少年發生口角糾紛，雙方離開現場後，次日（1日）陳姓少年邀約陳男（18歲）、朱男（19歲）、廖男（19歲）、左男（22歲）等4人至八德區吃火鍋並在現場以IG打卡，楊男發現後立即撂人前往，現場一言不合，雙方大打出手，警方獲報立即啟動快打，到場時僅有楊姓被害少年在場，事後通知陳姓少年等8人到案後，後續將依傷害、妨害秩序罪嫌移請桃園地檢偵辦及少年法庭審理。

警方呼籲遇爭端應理性處理，警方將嚴正執法，任何不法事證本分局將依法處理，不容許任何暴力事件發生，以維護社會治安。

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