北市青少年莫德納次世代疫苗　12／9可預約專案接種

▲北市青少年莫德納次世代疫苗專案接種。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市教育局今（8日）指出，因應國內防疫政策持續鬆綁，為提升學生保護力，將在12月17日（六）在台北市仁愛國中、興雅國中、成淵高中及關渡國中開設12至18歲青少年莫德納次世代雙價（BA.4/5）疫苗追加劑專案接種，明（9日）上午9時起至12月16日中午12時開放上網預約。

台北市教育局指出，符合年齡資格的學生及家長可於上述開放時間至指定網址預約，本次專案接種可依需求選擇仁愛國中、興雅國中、成淵高中及關渡國中其中一場次，自行至配合醫院網頁預約掛號，並依預約時段於12月17日前往設站學校，接種當日由家長陪同並記得攜帶健保卡、具家長簽名的接種同意書及COVID-19疫苗接種紀錄卡（小黃卡）。

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教育局說，配合衛生局及醫療院所量能，本次專案接種如報名額滿即提前結束預約，請把握預約時間；或也可同步於12月13日至16日透過北市衛生局疫苗預約平台預約第42期疫苗登記，即可在12月19日至12月25日進行接種，選擇住家鄰近診所預約，讓家長依據不同需求與意願自由選擇孩子接種疫苗時間與方式。

教育局提醒，學生若至醫療院所接種疫苗，學校應給予疫苗假以利前往接種；接種疫苗後如有不良反應亦得申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則（含接種當日），必要時得延長。若家長需請假陪同學生至醫療院所接種疫苗，可給予防疫照顧假。

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