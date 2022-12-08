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北市青少年莫德納次世代疫苗　12／9可預約專案接種

▲北市青少年莫德納次世代疫苗專案接種。（圖／台北市教育局提供）

▲北市青少年莫德納次世代疫苗專案接種。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市教育局今（8日）指出，因應國內防疫政策持續鬆綁，為提升學生保護力，將在12月17日（六）在台北市仁愛國中、興雅國中、成淵高中及關渡國中開設12至18歲青少年莫德納次世代雙價（BA.4/5）疫苗追加劑專案接種，明（9日）上午9時起至12月16日中午12時開放上網預約。

台北市教育局指出，符合年齡資格的學生及家長可於上述開放時間至指定網址預約，本次專案接種可依需求選擇仁愛國中興雅國中成淵高中關渡國中其中一場次，自行至配合醫院網頁預約掛號，並依預約時段於12月17日前往設站學校，接種當日由家長陪同並記得攜帶健保卡、具家長簽名的接種同意書及COVID-19疫苗接種紀錄卡（小黃卡）。

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教育局說，配合衛生局及醫療院所量能，本次專案接種如報名額滿即提前結束預約，請把握預約時間；或也可同步於12月13日至16日透過北市衛生局疫苗預約平台預約第42期疫苗登記，即可在12月19日至12月25日進行接種，選擇住家鄰近診所預約，讓家長依據不同需求與意願自由選擇孩子接種疫苗時間與方式。

教育局提醒，學生若至醫療院所接種疫苗，學校應給予疫苗假以利前往接種；接種疫苗後如有不良反應亦得申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則（含接種當日），必要時得延長。若家長需請假陪同學生至醫療院所接種疫苗，可給予防疫照顧假。

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