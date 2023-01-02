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普丁新年談話「暗示長期作戰」　烏克蘭踢爆：俄新一輪徵兵5日啟動

▲▼ 俄羅斯總統普丁2022年12月31日發表新年演說。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁2022年12月31日發表新年演說。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著2023年到來，俄羅斯總統普丁也發表新年演說，不但為入侵烏克蘭做辯護，也指責西方企圖分裂俄羅斯，華爾街日報分析，普丁此言似乎有意表明長期作戰的決心。另方面，烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）受訪時透露，俄方已決定自1月5日起展開另一波動員。

「這一年（2022）發生真正關鍵、決定性的事件」，普丁12月31日造訪頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的南部軍區司令部，並透過影片提到，2022年充滿著許多艱難但必要的抉擇，以確保俄羅斯完全獨立並加強社會凝聚力。

普丁還暗示將使用核子武器升級戰爭，把戰事描述為對抗他口中所說的西方帝國主義生存之戰，將自己定位成傳統價值觀的捍衛者。他更指責西方國家幫助烏東頓巴斯地區實現和平的意圖上扯謊，「西方一邊為侵略做準備，一邊在和平議題上撒謊，他們利用烏克蘭及其人民削弱和分裂俄羅斯」。

俄羅斯2022年2月揮軍入侵烏克蘭，引爆自二戰以來歐洲最大規模陸戰，造成數千名平民喪命，數百萬名烏克蘭人被迫逃離家園，數以萬計的俄羅斯與烏克蘭士兵戰死。普丁甚至在2022年9月下達局部動員令，徵召約30萬人，來彌補俄方戰損。

只不過，烏克蘭官方先前就踢爆，俄羅斯準備在1月進行第二次徵召，計畫最多動員人數至70萬人。烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）接受BBC訪問時更表示，依據俄羅斯的計畫，新一輪動員行動將於1月5日展開，「我不知道（俄國）是否會在5日那天具體做宣布，但1月5日是他們計畫好的時間點」。

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