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南韓嚴正警告：北韓若企圖動用核武　金正恩政權將走向滅亡

▲▼南韓總統尹錫悅12月27日在國務會議上發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩日前發表2023年軍事目標，將南韓視為「無庸置疑的敵人」，下令大量製造戰術核武，更暗示可能發動核攻擊。南韓國防部1日對此嚴厲回應，若企圖動用核武，金正恩政權將走向滅亡，呼籲北韓重新踏上無核之路。

根據《韓聯社》，南韓國防部1日發表「對北韓勞動黨中央委員會全體會議結果的國防部立場」，透過聲明嚴正警告，「一旦北韓企圖動用核武，金正恩政權將走向滅亡。」

聲明指出，「北韓今日透過發表勞動黨全體會議結果及發射火箭炮，肆意揚言提升核武能力，且威脅對我方發動核攻擊，是嚴重危害朝鮮半島和平穩定的挑釁言論。北韓必須即刻停止國際社會齊聲反對的核武開發，重新踏上無核化之路。北韓必須清楚認知，這是改善人民生活的唯一途徑。」

南韓強調，軍方將與美國攜手提升擴大遏制戰略的執行能力，遏制及應對北韓核武及飛彈威脅。韓軍將以堅決的精神狀態為基礎，為果斷懲罰北韓一切對稱及不對稱挑釁，在維持軍事戒備的同時，致力於養成守護和平的國防力量。

此前，金正恩在去年12月26至31日舉行的勞動黨中央委員會第8屆第6次全體會議中表示，「南朝鮮（南韓）傀儡們無疑是我們的敵人，目前的狀況突顯大量製造戰術核武的重要與必要性。我要求讓核彈頭持有量成倍數增長」，這也是北韓「2023年度核武暨國防發展的變革性戰略」的主要方向。

他強調加強核武力量的重要性，「我們的核武力量雖以遏制戰爭及守護和平穩定作為第一要務，但若遏制失敗，將果斷執行第二使命。而第二使命不會是防禦，而是其他任務」，表明一旦爆發武力衝突，可能以核武攻擊先發制人。

►金正恩曝2023國防戰略：大量製造戰術核武！　核彈頭要倍增

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？

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