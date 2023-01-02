會面聊美國政局　謝國樑讚楊安澤參選經驗「開啟亞洲人新頁」

▲謝國樑會面楊安澤。（圖／翻攝自Facebook／謝國樑）

網搜小組／鄺郁庭報導

基隆市長謝國樑2日下午在粉絲專頁貼文，曬出和台裔美籍企業家楊安澤（Andrew Yang）合照，「這幾天，很開心可以跟曾經參與美國民主黨總統初選的候選人楊安澤 Andrew Yang先生，一起討論美國政局的變化」，讚許對方雖是道地台灣子弟，卻參與了美國總統初選，希望有朝一日能邀請對方到基隆演講。

謝國樑文中表示，楊安澤剛好跟他同年，都是64年次的溫馨爸爸，「因此我也送了一本我與詹斯敦聯合著作的《千分之三的意義》給他閱讀，分享我帶小愛的經驗。」對方便提到，因為孩子的關係，燃起更多服務美國社會的動力，讓他很有感觸。

謝國樑指出，楊安澤是位道道地地台灣家庭出身的台灣子弟，「能夠參與到美國總統初選，對亞洲人來說，無疑是開啟新頁，當時在華府政治圈也有很高的討論度」，還特別邀請對方未來有機會的話要到基隆演講，分享對美國社會的看法，及一位亞洲子弟如何跟美國一流的政治人物競爭。

據悉，楊安澤在美國知名度相當高，過去因角逐民主黨總統候選人提名爆紅，更參選過紐約市長，然而最終均以失敗告終。他在2022年7月宣布成立新政黨「前進黨」（Forward Party），與前共和黨紐澤西州長惠特曼（Christine Todd Whitman）共同擔任主席，要成為美國政壇第三勢力。