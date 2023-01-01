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基隆搖滾跨年迎2023　謝國樑、林右昌同台倒數計時

▲基隆搖滾跨年迎2023 謝國樑、林右昌同台倒數計時。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆搖滾跨年迎2023。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

揮別2022年，迎接嶄新的一年，「搖滾基隆城」跨年晚會在12月31日晚間於國門廣場熱鬧登場，基隆市長謝國樑率市府團隊，和副議長楊秀玉與多位議員，以及前市長林右昌一起登台倒數，在基隆港獨有悠揚船隻鳴笛聲中，伴隨著璀璨的花火在天空綻放，和現場民眾一同迎接2023年到來。

謝國樑和林右昌兩位新、卸任的基隆市長，在晚間約11時50分同台相見歡，兩人向現場民眾揮手致意，異口同聲祝福基隆在新的一年，城市共好向前邁進，市民都平安健康，心想事成。

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▲基隆搖滾跨年迎2023 謝國樑、林右昌同台倒數計時。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑和林右昌兩位新、卸任基隆市長同台倒數計時迎2023。

謝國樑表示，新的一年，基隆市將會有全新的氣象，不論是室內兒童樂園還是交通建設改善，甚至是就業環境，市府團隊將全力打拚服務市民，期盼讓市民各項福利能夠有所提升，未來也將持續肩負市民朋友的支持與信任，竭力打造基隆成為一座永續、快樂及有愛的城市。

林右昌感謝市長邀請出席跨年活動，他指出，基隆跨年以樂團演出，打造出獨樹一格的品牌特色，今年更首度移師至國門廣場舉辦，結合山海城的基隆城市景觀特色，打造最潮海港音樂慶典。

▲基隆搖滾跨年迎2023 謝國樑、林右昌同台倒數計時。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國際知名煙火設計大師-黃俊豪老師操刀煙火秀。

基隆雖有雨勢，許多民眾來自高雄、新竹等地，無畏寒風驟雨，在獨立樂團表演帶動下，熱情地隨音樂吶喊搖擺身體。市府今年力邀在地樂團亥兒樂隊、雨神樂團及裝咖人、甜約翰、VH（Vast & Hazy）、拍謝少年及Tizzy Bac等7組金曲、金音級表演陣容輪番嗨唱。

晚會更邀國際知名煙火設計大師-黃俊豪老師操刀煙火秀，搭配由在地樂團亥兒樂隊，專為基隆創作歌曲「台灣頭」，打造長達7分鐘的璀璨煙火秀，吸引許多市民朋友在基隆港周邊駐足欣賞，留下滿滿的感動。

市府觀銷處長郭霽也感謝大家來到基隆，選擇不一樣的跨年，在別具特色的大船鳴笛和海港煙火秀中送別2022年。今天基隆雨勢不小，但現場民眾熱情絲毫不減，獨立樂團實力派演唱帶動現場氣氛。

▲基隆搖滾跨年迎2023 謝國樑、林右昌同台倒數計時。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆搖滾跨年迎2023 謝國樑、林右昌同台倒數計時。（圖／記者郭世賢翻攝）

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