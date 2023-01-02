蔣萬安要恢復1500元敬老金　增加1.7億預算解方「春節前恐難出爐」

▲台北市長交接典禮，柯文哲與蔣萬安進行交接儀式。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

柯文哲上任台北市長時，取消發放每年1500元重陽敬老金，後又恢復發放，時任副市長黃珊珊曾提出方法，估每人可拿1200元；但台北市長蔣萬安剛上任就喊2023年發1500元敬老金，預估還要增加1.7億元，但因預算已經編列，蔣市府只能走二備金或送追加減方式支應。台北市政府2日僅說該筆費用不會舉債，但據了解，目前市府仍未敲定跨局處會議討論時間。

前台北市長柯文哲上任後取消每年發放1500元重陽敬老金，但台北市議會2021年年底通過「重陽敬老禮金致送自治條例」，最終由黃珊珊於2022年7月13日獨自召開記者會，對外公布「收入減支出，剩餘再拿10%發放」方案，預估每個人可拿到1200元；當時柯文哲因不願替恢復發放重陽敬老金背書，所以缺席該場記者會，引發外界熱議。





▲時任副市長黃珊珊出席台北市重陽敬老金記者會，但因恢復重陽敬老金與柯文哲理念不同，因此柯文哲並未到場。（圖／記者袁茵攝）

但蔣萬安於上任第5天（2022年12月29日）就拋出，2023年恢復發放1500元重陽敬老金，比柯市府多了300元；截至2022年11月底，台北市65歲以上長者人口數為51萬4984人，預估2023年9月會逾52萬人，倘若調升到1500元，需要追加1.7億元。

除此之外，面對重陽敬老金的發放方式，因為蔣萬安參選台北市長時的競選辦公室曾說，數位發放雖比人工發放節省經費，但長輩拿到現金可馬上使用，也可達到關懷之意；倘若蔣市府最終採人工發放，就得面臨人力、物力增加，恐使里長業務量提升，但若為數位發放，就得面臨轉帳匯款的手續費問題，都有待新市府團隊解決。

▲台北市長蔣萬安與前台北市長柯文哲主動搭話。（圖／記者袁茵攝）

面對重陽敬老金爭議，柯文哲當天就在臉書喊「失望」、「這筆錢要從哪裡來？是挪用其他社福預算？甚至工程預算？或者舉債來發？」等言論，結果柯文哲、蔣萬安1日新年第一天就兩人同台，雙方互動不多，而柯文哲於活動前受訪時，被問到會不會當面與蔣萬安溝通1500元敬老金？柯文哲表示，蔣萬安要改的話會面臨2個問題，第一是必須修改行政命令，標準動作是去市政會議宣讀，然後發布新的行政命令；第二，預算都編好了，如果要多一筆錢，要說明錢從哪裡來，「是要挪動其他預算，還是要舉債？這要講清楚。」因為天底下沒有白吃的午餐。

但蔣萬安會後被問及重陽敬老金議題時，仍未正面回應，僅說台北市議會很早就通過發放敬老金的自治條例，會依照相關預算、規劃辦理。

不過，蔣市府討論多出1.7億元的支應解方無法拖太久，包括用二備金，或是提出追加減預算，都是可行的方案；但後者必須趕在4月台北市議會開議時期提出，將第一次追加減預算送到市議會，才有辦法趕上9月發放給每人1500元。台北市政府秘書長李泰興日前說，元旦連假結束後會與主計處、財政局、社會局召開會議討論。

但據了解，蔣市府因為才剛上任一周，會議與視察行程滿檔，至今仍未敲定召開跨局處會議時間，細節仍待跨局處會議後才能決定；且知情人士透露，具體方案應該不會拚在農曆春節前出爐。

台北市政府發言人羅旺哲2日回應道，這幾天都有在做討論，目前據財政局報告，不會舉債發放，已經請財政局盤點相關財源收入，未來會依預算程序辦理；至於發放方式則還在評估。