滿足南科家庭就近入學需求　善化茄拔國小幼兒園校舍新建增班

▲為了因應台南善化南科快速發展、在地家庭入學需求增加，善化區茄拔國小動工興建幼兒園新園舍，屆時可以增班。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為了因應台南善化南科快速發展、在地家庭入學需求增加，善化區茄拔國小動工興建幼兒園新園舍舉行動土典禮，預計2024學年度完工，可招收班數將從目前的1班增加為4班，提供更多周邊社區家庭就近入學的需求。

台南市長黃偉哲表示，南科的發展，帶動了許多年輕人口搬遷至南科周邊的區域，也讓在地的教育需求不斷增長，南市府陸續推動周邊學校校舍的新建與重建，增加招生班數，來因應成長的就學需求。

茄拔國小工程2024學年度完工後，將可招收4班共106位幼童，包含2歲幼幼班與3-5歲混齡班，提供優質的幼教服務。幼兒園將建造地上2層樓園舍，由於基地位於嘉南大圳支流旁，建築以水源、流動、灌溉發想，設計開放空間、遊戲互動的學習場域，新穎且富有特色。

此外，善化區還有小新國小校舍的重建、新建工程也在積極進行中，新校舍興建搬遷已順利完成，接下來將於2023年、2025年陸續完成舊校舍重建與國中部興建，將可提供從幼幼班、國小到國中的就學名額，充實在地教育量能。

黃偉哲強調政府希望鼓勵年輕家庭多生養，就要提供妥善的資源，支持年輕父母的育兒需求。除了陸續增加南科周邊的教育量能，品質也要兼顧，台南市持續推動校校雙語政策，積極投入經費培育雙語教學師資，營造校園沉浸式雙語學習環境，讓英文學習自然融入成為校園學習一部分，提供台南學生與時俱進的教育環境。

黃偉哲表示，希望善化區新設立的國中小以及幼兒園，能帶動南科社區的文教風氣與生活品質，讓孩子快樂學習成長、南科父母安心育兒就業。