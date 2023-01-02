獨／北一女樂儀旗隊赴美「晚自習畫面曝光」　校長陪讀到深夜

▲北一女樂儀旗隊白天苦練、晚上回飯店晚自習，校長陳智源（左）陪讀到深夜。（圖／北一女樂儀旗隊家長後援會提供）

記者楊惠琪／台北報導

暌違18年，代表台灣參加美國玫瑰花車大遊行的北一樂儀旗隊，即將在明天（台灣時間1月3日凌晨）展開此行重頭戲表演，將沿著羅拉多大道（Colorado Boulevard）展開長達2小時、步行9公里演出，所有隊員把握最後練習時間，白天練習，晚上回到飯店又投入晚自習，由校長陳智源陪讀到深夜。

北一女樂儀旗隊家長會長楊永玲指出，此行有5名即將參加學測的高三生，高一、高二生返台隔周就要段考，為了不影響課業，校方特別安排「紅眼班機」，預計1月6日清晨返台，方便學生背著書包直奔學校上課，而在美國期間，學生也會利用表演空檔、回飯店後繼續晚自習。

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▲北一女樂儀旗隊白天苦練、晚上回飯店晚自習，校長陳智源（左）陪讀到深夜。（圖／北一女樂儀旗隊家長後援會提供）

北一女秘書吳銘祥表示，自己是數學老師，而校長則是物理專長，此行由他和校長擔任隨行的數理課輔老師，每晚都會利用飯店會議室進行課業輔導，隊員也都會自主溫書直到凌晨才休息，為了在國際舞台上展現最好演出，白天不斷苦練，晚上又忙著溫書準備期末考，絲毫不敢鬆懈。

美國加州玫瑰花車大遊行邁入第134屆，一直是全美國知名的元旦盛會，每年吸引數十萬旅客湧入參觀，透過電視轉播的觀眾達數千萬，今年共76個團體參與演出，北一女樂儀旗隊是少數的6支國際隊伍之一，也是唯一獲邀的國際學生團體，預計台灣時間明天凌晨零時登場演出，目前遊行沿線已有不少民眾到場卡位，露宿街頭也要搶到好位置。

緊接著玫瑰花車大遊行後，北一女樂儀旗隊1月3日將參與美國迪士尼樂園的遊行表演，預計1月6日清晨返國。





▲美國玫瑰花車大遊行明天凌晨登場。（圖／北一女樂儀旗隊家長後援會提供）