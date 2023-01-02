　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／北一女樂儀旗隊赴美「晚自習畫面曝光」　校長陪讀到深夜

▲北一女樂儀旗隊飯店晚自習。（圖／北一女樂儀旗隊家長後援會提供）

▲北一女樂儀旗隊白天苦練、晚上回飯店晚自習，校長陳智源（左）陪讀到深夜。（圖／北一女樂儀旗隊家長後援會提供）

記者楊惠琪／台北報導

暌違18年，代表台灣參加美國玫瑰花車大遊行的北一樂儀旗隊，即將在明天（台灣時間1月3日凌晨）展開此行重頭戲表演，將沿著羅拉多大道（Colorado Boulevard）展開長達2小時、步行9公里演出，所有隊員把握最後練習時間，白天練習，晚上回到飯店又投入晚自習，由校長陳智源陪讀到深夜。

北一女樂儀旗隊家長會長楊永玲指出，此行有5名即將參加學測的高三生，高一、高二生返台隔周就要段考，為了不影響課業，校方特別安排「紅眼班機」，預計1月6日清晨返台，方便學生背著書包直奔學校上課，而在美國期間，學生也會利用表演空檔、回飯店後繼續晚自習。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北一女樂儀旗隊飯店晚自習。（圖／北一女樂儀旗隊家長後援會提供）

▲北一女樂儀旗隊白天苦練、晚上回飯店晚自習，校長陳智源（左）陪讀到深夜。（圖／北一女樂儀旗隊家長後援會提供）

北一女秘書吳銘祥表示，自己是數學老師，而校長則是物理專長，此行由他和校長擔任隨行的數理課輔老師，每晚都會利用飯店會議室進行課業輔導，隊員也都會自主溫書直到凌晨才休息，為了在國際舞台上展現最好演出，白天不斷苦練，晚上又忙著溫書準備期末考，絲毫不敢鬆懈。

美國加州玫瑰花車大遊行邁入第134屆，一直是全美國知名的元旦盛會，每年吸引數十萬旅客湧入參觀，透過電視轉播的觀眾達數千萬，今年共76個團體參與演出，北一女樂儀旗隊是少數的6支國際隊伍之一，也是唯一獲邀的國際學生團體，預計台灣時間明天凌晨零時登場演出，目前遊行沿線已有不少民眾到場卡位，露宿街頭也要搶到好位置。

緊接著玫瑰花車大遊行後，北一女樂儀旗隊1月3日將參與美國迪士尼樂園的遊行表演，預計1月6日清晨返國。

▲北一女樂儀旗隊飯店晚自習。（圖／北一女樂儀旗隊家長後援會提供）

▲美國玫瑰花車大遊行明天凌晨登場。（圖／北一女樂儀旗隊家長後援會提供）

ET快訊
18歲童星陳屍家中！解剖死因出爐　雙親悲痛
乳巨難聚人心！　低胸短裙妹竟比客人還多
螢幕情侶吵1年！蘿莉塔突嫁神秘男子　《大學生》海產急留言
恐怖！　台中24歲男遭遊覽車輾過
桃猿26歲投手突宣布退休！　隊友、教練震驚
快訊／國1「4車追撞」！　主線車道全封閉
桃猿教練團7人離隊！　確定延攬富邦3教練

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跨年好心借2女1780元行充　「一轉頭傻了」她急哭！一票歪樓

獨／北一女樂儀旗隊赴美「晚自習畫面曝光」　校長陪讀到深夜

快訊／東北季風+南方雲系發威！雨彈開炸　1縣市大雨特報

街口、悠遊付也能刷「i郵箱」！掃碼支付自動扣款　30秒完成寄件

元旦曙光落空！攝影玩家意外捕獲「黃金雲海」　季節限定美景曝光

獨／穩住航班！長榮航勤董總衝第一線盤櫃　請假「剩30多人」　

發現金過好年！　他喊話蔡英文「輸成這樣還要發呆多久」

學測英文重閱讀理解　補教師建議：熟悉核心單字＋留意熱門新聞

台灣材「變身魔術方塊」　林試所拉近「人與木材的距離」

跨年夜炸小琉球！流氓遊客「高空煙火」朝人射　害她二度灼傷

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

張韶涵跨年開唱遭諷「車禍現場」　網PO現場片揭真相怒了

王心凌蘇有朋互COVER名曲！　《紅蜻蜓》《愛你》舞台交換

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

板橋KTV大亂鬥「紅龍柱砸人」　馬尾妹抱小孩喊：不要再打了

台北101跨年煙火

跨年好心借2女1780元行充　「一轉頭傻了」她急哭！一票歪樓

獨／北一女樂儀旗隊赴美「晚自習畫面曝光」　校長陪讀到深夜

快訊／東北季風+南方雲系發威！雨彈開炸　1縣市大雨特報

街口、悠遊付也能刷「i郵箱」！掃碼支付自動扣款　30秒完成寄件

元旦曙光落空！攝影玩家意外捕獲「黃金雲海」　季節限定美景曝光

獨／穩住航班！長榮航勤董總衝第一線盤櫃　請假「剩30多人」　

發現金過好年！　他喊話蔡英文「輸成這樣還要發呆多久」

學測英文重閱讀理解　補教師建議：熟悉核心單字＋留意熱門新聞

台灣材「變身魔術方塊」　林試所拉近「人與木材的距離」

跨年夜炸小琉球！流氓遊客「高空煙火」朝人射　害她二度灼傷

大陸染疫遺體塞爆殯儀館！「全堆進豬肉冷凍櫃」　他見駭人1幕嚇哭了

草莓控衝！最新「草莓布丁生乳捲」開吃　還加了酸甜覆盆子果餡

快訊／接棒侯友宜戰新北？　江啟臣斥「絕非事實」：全力爭取立委連任

5頂「Jennie同款」冬季帽子搜羅　時髦小偷帽、貝雷帽來自這些品牌

18歲男星陳屍家中！　死因是藥物過量…雙親悲揭真相「失去兒子太痛苦」

郭國文力挺蔡英文不普發　「地方期待針對性發現金紓困」

名導李安父親三部曲著作權驚列不當黨產　國發會：移入促轉基金

穿車禍隊友球衣領獎　國王洋將「熊大」牧倫斯超暖心

《鏈鋸人》改編真人舞台劇　2023年9月日本正式公演、松崎史也擔任編劇

美國跨年夜槍擊1死9傷　群眾驚逃尖叫畫面曝光

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

生活熱門新聞

今全台有雨！10級強風要來了　下波冷空氣時間曝

路人抬頭看101煙火　驚見旅館男女

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

紫南宮1年湧入54萬信徒！借3.3億錢母還款6億

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

軍訓役男寢室打麻將！退伍嗨喊：5中隊賭場

2023哪場跨年最強　這縣市獲一面倒點名

捷運管制！工作人員「上台講笑話」逗樂旅客

跨年殺豬公畫面超壯觀！金額驚呆一票人

獨／穩住航班！長榮航勤董總衝第一線盤櫃　請假「剩30多人」　

一張照曝台灣人多怕冷！羽絨外套暖不暖？靠這招免當冤大頭

Toyz晚館長2天確診了！　統神魔咒驚呆網

年終兩樣情！長榮航勤僅1個月「怒不出勤」　航班大亂「16班延誤」

15大新制今起上路！　必看4圖「藏6萬元補助」

更多熱門

相關新聞

暌違18年！北一女樂儀旗隊赴美首演　高難度拋槍轉槍獲喝采

暌違18年！北一女樂儀旗隊赴美首演　高難度拋槍轉槍獲喝采

暌違18年，北一女中樂儀旗隊再度獲邀參加美國加州玫瑰花車元旦大遊行，總計11天行程當中，北一女中樂儀旗隊於台灣時間今（31日）清晨6時，在當地社區大學帕薩迪納市立學院（Pasadena City College）進行首場正式演出，學生展現苦練的高難度的拋槍、轉槍槍法，搭配旗隊優雅的舞姿，獲得在場民眾的歡呼與喝采聲，學生們表演完還提前預祝中華民國112年元旦快樂。

北一女樂儀旗隊首演「音樂總監讚嘆」　機上Ｋ書照片曝光　

北一女樂儀旗隊首演「音樂總監讚嘆」　機上Ｋ書照片曝光　

獨／建中補假要跟「北一女校慶」同天　高票當選班聯會正副主席

獨／建中補假要跟「北一女校慶」同天　高票當選班聯會正副主席

放學直奔機場　北一女樂儀旗隊赴美參加「玫瑰花車大遊行」　

放學直奔機場　北一女樂儀旗隊赴美參加「玫瑰花車大遊行」　

北一女校慶「建中生缺課多」　男校師：還以為公車坐錯站

北一女校慶「建中生缺課多」　男校師：還以為公車坐錯站

關鍵字：

北一女樂儀旗隊北一女晚自習加州玫瑰花車大遊行

讀者迴響

熱門新聞

台南轎班5成員自撞橋墩！　3死2傷

今全台有雨！10級強風要來了　下波冷空氣時間曝

快訊／蘿莉塔深夜拋結婚喜訊！

丈夫出軌啪上岳母　她心碎離婚

「上班不要看」正妹員工結婚了！　認秘戀同事2年

「總統不爽快發現金」　綠幕僚揭原因

路人抬頭看101煙火　驚見旅館男女

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

紫南宮1年湧入54萬信徒！借3.3億錢母還款6億

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

TANK跨年上台前「心臟突發病」取消演出！

熱炒吃到飽398元！訂位下周來吃　店員1句話他臉綠

朱芯儀姑姑乳癌過世！臨終前交代：好好活下去

王牌經紀人開轟宋逸民「藝人教會更高尚？」

雞排妹老公聽白冰冰唱《初戀》給真實評價

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD
白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

張韶涵跨年開唱遭諷「車禍現場」　網PO現場片揭真相怒了

張韶涵跨年開唱遭諷「車禍現場」　網PO現場片揭真相怒了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面