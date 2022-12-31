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空拍直擊！高雄夢時代跨年爆人潮　首創「雙面舞台」再放180秒花火

▲▼ 空拍直擊！高雄夢時代跨年爆人潮　首創「雙面舞台」再放180秒花火。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲空拍直擊！高雄夢時代跨年爆人潮，首創「雙面舞台」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

一起告別2022！高雄跨年《亞灣未來市演唱會》今（31）晚7點重磅登場，高雄史無前例首創跨年雙面舞台，視野廣達260度，搭配六座懸吊式超大直立柱狀LED螢幕，以前所未有的超強舞台設計帶給觀眾不同的聲光體驗，多角度觀賞心儀偶像表演。

▲▼ 空拍直擊！高雄夢時代跨年爆人潮　首創「雙面舞台」再放180秒花火。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼空拍直擊！高雄夢時代跨年爆人潮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 空拍直擊！高雄夢時代跨年爆人潮　首創「雙面舞台」再放180秒花火。（圖／記者賴文萱翻攝）

市府指出，目前現場人潮已陸續湧現，空拍畫面顯見人潮爆棚，持續呼籲民眾趕緊出門搭上捷運，一起在高雄嗨爆跨年夜。

▲▼ 空拍直擊！高雄夢時代跨年爆人潮　首創「雙面舞台」再放180秒花火。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲空拍直擊！高雄夢時代跨年爆人潮。（圖／記者賴文萱翻攝）

12月31日《亞灣未來市》演唱會強勢回歸夢時代，由三屆金鐘最佳主持人獎的「浩角翔起」搭檔NO.1女神「白家綺」主持，由金曲、金音雙金樂團「告五人」開場，暖聲天后「A-Lin」獨家壓軸獻唱，以及搖滾天團「八三夭」倒數後嗨唱。

超強卡司還有金曲最佳重唱「動力火車」、金曲金音雙金樂團「滅火器樂團」、金曲歌后「艾怡良」、「原子少年-金星」、超人氣潮流男團「Ozone」、R&B女神「Julia吳卓源」、可甜可辣的「Kimberley陳芳語」。

另外，還找來饒舌抒情歌手「高爾宣」、億萬翻唱女神「文慧如」、高雄在地樂團「影子計劃」和八點檔一線女星組成的跨年限定女團「PT Girls」，夢幻陣容稱霸全台。

▲▼高雄2023跨年、元旦演唱會卡司盤點。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄2023亞灣未來市跨年演唱會卡司盤點。（圖／記者賴文萱翻攝）

今晚倒數後，還有萬眾期待的180秒「亞灣跨年花火」，總計施放32發、最大達8吋的高空花火，搭配3D特效煙火及燈光秀，絕對帶來最精彩的視覺饗宴，錯過你會捶心肝。

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