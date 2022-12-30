▲2023高雄夢時代跨年晚會。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2023高雄跨年跨兩次！為疏運跨年瞬間大量人潮，市府鼓勵搭乘捷運，班距加密至3~6分鐘，末班車延長至次日凌晨2時發車。31日夢時代《亞灣未來市演唱會》到凱旋捷運站3號出口即抵達會場，元旦《高流幸福式演唱會》亦鄰近中央公園、鹽埕埔、西子灣三大捷運站，建議粉絲多加利用捷運提早前往。

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▲高雄跨年2天雙主場「交通攻略」。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄跨年兩天雙主場，市府超寵粉，特別加開免費接駁車服務粉絲，31號夢時代跨年接駁車從「捷運橘線文化中心站」往返會場「時代南二路」（近舊凱旋路口），進場服務時間為31日22時至23時，散場則為23時30分至凌晨1時。

▲高雄跨年2天雙主場「交通攻略」，市府超寵粉！加開免費接駁車。（圖／記者賴文萱翻攝）

元旦晚會的散場接駁車由「高流中心(海邊路檢驗局前)」往返「捷運紅線中央公園站(城市光廊公車站)」，服務時間為23時30分起自次日凌晨1時，預計每8-10分鐘一班車，歡迎民眾多加利用。

▲高雄跨年2天雙主場「交通攻略」。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，參考歷年辦理大型活動經驗，考量跨年人潮眾多，為強化疏散效率及安全性，避免大量人潮擠進輕軌站，造成踩踏意外，31日輕軌「夢時代站C5」及「凱旋中華站C4」傍晚5時後不上、下客，元旦輕軌「真愛碼頭站C11」、「駁二大義站C12」晚間8時後亦不提供上下車服務，以維護乘客及民眾安全。





▲高雄跨年2天雙主場「交通攻略」。（圖／記者賴文萱翻攝）

輕軌部分，延長營運時間至次日1時30分，如有搭乘輕軌需求者，可至前後一站的輕軌站乘車，造成不便，請多體諒。行經夢時代跨年會場的市公車路線，包括小港幹線(69)、三多幹線(70)、林園幹線(紅3)，亦延長營運至凌晨1時。